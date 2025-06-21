Искусственный интеллект связали с угрозой ядерного армагеддона и Третьей мировой войны

На данный момент ядерным оружием формально обладают девять стран, напоминает Daily Mail. В то время как пять из них — Великобритания, Франция, США, Россия и Китай — подписали договор о нераспространении ядерного оружия, Индия и Пакистан этого не сделали. Северная Корея подписала его, но отозвала свою подпись незадолго до проведения своего первого ядерного испытания. Израиль, тем временем, не подписал ДНЯО и никогда публично не заявлял о наличии у него ядерного оружия — считается, что он обладает 90 ядерными боеголовками. В настоящее время Израиль воюет с Ираном, страной, которую обвиняют в разработке технологий, необходимых для создания ядерных бомб.