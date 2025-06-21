NYP: Байден ездит на поезде в Вашингтон для работы над таинственным проектом

Экс-президент США Джо Байден продолжает ездить на поезде в Вашингтон из своей резиденции в штате Делавэр. Он работает в офисе над секретным проектом. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники.
Джо Байдену, как бывшему президенту, предоставлен офис в Вашингтоне на безвозмездной основе до июля. По данным газеты, он, предположительно, занимается написанием книги, а также разрабатывает планы по созданию библиотеки и фонда, названных в его честь.
— Несколько выходцев (из окружения Байдена, — прим. «ВМ») говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе. «Это действительно загадка», — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, избегают ответа, — пишет газета.
Ранее американские СМИ заявили, что во время президентства Джо Байдена в Белом доме действовала группа из четырех человек, фактически выполнявших его обязанности. Отмечается, что они являлись реальными президентами США, так как эти политики подписывали все официальные документы с помощью «автопена» (устройство с автоматической подписью, — прим. «ВМ»).