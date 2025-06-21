NYP: Байден ездит на поезде в Вашингтон для работы над таинственным проектом

— Несколько выходцев (из окружения Байдена, — прим. «ВМ») говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе. «Это действительно загадка», — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, избегают ответа, — пишет газета.