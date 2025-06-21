Украинская гимнастка Никольченко резко высказалась о мове и русском языке

Девушка отметила, что невозможно в одночасье забыть язык, на котором она говорит всю свою жизнь. При этом пояснила, что прекрасно разговаривает на двух языках. Но она не понимает тех, кто готов выгнать человека из страны просто из-за того, что он разговаривает на русском.