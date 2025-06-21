Украинская гимнастка Никольченко резко высказалась о мове и русском языке

Украинская гимнастка Влада Никольченко заявила, что русский язык для нее родной, и она не будет переходить на мову. Об этом спортсменка написала на своей странице в соцсети.
«Проблема в том, что вы этим насильным переходом на украинскую мову и разгоном конфликта сами отбиваете желание переходить на язык. Вы мне готовы пожелать смерти, сжечь на костре и так далее из-за языка, на котором я говорю. Просто вдумайтесь!», — написала она.
Девушка отметила, что невозможно в одночасье забыть язык, на котором она говорит всю свою жизнь. При этом пояснила, что прекрасно разговаривает на двух языках. Но она не понимает тех, кто готов выгнать человека из страны просто из-за того, что он разговаривает на русском.
Никольченко занимала третье место в чемпионате мира по художественной гимнастике в 2019 году. В ее активе среди высоких наград также два золота Гран-при 2018 года. Дважды она поднималась на высшую ступень пьедестала на Кубке мира.