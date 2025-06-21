Когнитивные тесты в младенчестве стали ключом к предсказанию интеллекта в зрелом возрасте

Современная наука все активнее обращается к вопросу о том, насколько ранние этапы развития человека предопределяют его будущие умственные способности. Недавнее масштабное исследование демонстрирует, что когнитивные тесты, проведенные в младенческом возрасте, могут служить надежным индикатором уровня интеллекта в возрасте 30 лет и старше.
В рамках исследования приняли участие более тысячи близнецов, что позволило ученым не только изучить влияние генетики, но и выделить роль окружающей среды. Анализ начался в 1985 году, когда новорожденных близнецов из Колорадо впервые оценивали в возрасте 7 месяцев по семи показателям когнитивных способностей, включая вокализацию, выполнение простых заданий и предпочтение новизны — то есть склонность играть с новыми игрушками вместо знакомых.
На протяжении последующих десятилетий ученые регулярно собирали данные о развитии участников, проводили лабораторные тесты, посещали дома, собирали интервью и наблюдали за поведением детей. В результате было установлено, что показатели, полученные в младенчестве, могут предсказать примерно 13 процентов различий в когнитивных способностях у взрослых в возрасте 30 лет. Особенно сильными предикторами оказались предпочтение новизны и ориентация на выполнение заданий.
Одним из ключевых аспектов исследования стало сравнение влияния генетики и окружающей среды. Для этого ученые использовали классическую методику — сравнивали показатели однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Поскольку однояйцевые близнецы имеют 100 процентов общих генов, а разнояйцевые — около 50 процентов, разница в их когнитивных тестах позволяет оценить вклад наследственности.
Результаты показали, что гены играют значительную роль: генетические факторы, измеренные в возрасте 7 месяцев, объясняют примерно половину различий в когнитивных способностях в 30-летнем возрасте. Однако, что особенно важно, влияние окружающей среды также остается существенным. Около 10 процентов вариаций в когнитивных способностях взрослых объясняются факторами, связанными с условиями раннего детства, и этот эффект сохраняется даже после учета генетической предрасположенности.
Интересно, что с возрастом влияние окружающей среды постепенно снижается, уступая место генетическим факторам. Однако, даже в зрелом возрасте, по словам ученых, важна роль постоянных когнитивных тренировок, образовательных программ и здорового образа жизни для поддержания умственной активности.
Автор исследования Дэниел Густавсон подчеркивает, что полученные данные подтверждают важность раннего детства как критического периода формирования когнитивных способностей.
«Наши результаты показывают, что даже в первые годы жизни происходят процессы, которые оказывают долговременное влияние на умственные способности человека», — отмечает Густавсон. Он добавляет, что создание благоприятных условий в этот период — это инвестиция в будущее, которая может снизить риск развития возрастных когнитивных нарушений, таких как деменция.
Специалист по возрастным заболеваниям Чандра Рейнольдс заявила, что понимание того, как формируются когнитивные способности, важно не только для образования и профессиональной деятельности, но и для профилактики возрастных заболеваний мозга.
«Если мы можем определить, какие факторы способствуют развитию высокого интеллекта и когнитивной устойчивости, мы сможем разрабатывать стратегии для их усиления», — считает она.
По словам Густавсон, несмотря на то что не существует одного гена, отвечающего за интеллект, объединение множества генетических вариантов дает возможность понять, как наследственность влияет на развитие мозга. Он добавляет, что результаты показывают полное соответствие между предсказаниями по генетическим данным и фактическими результатами тестов у взрослых близнецов, что подтверждает надежность метода.