Когнитивные тесты в младенчестве стали ключом к предсказанию интеллекта в зрелом возрасте

В рамках исследования приняли участие более тысячи близнецов, что позволило ученым не только изучить влияние генетики, но и выделить роль окружающей среды. Анализ начался в 1985 году, когда новорожденных близнецов из Колорадо впервые оценивали в возрасте 7 месяцев по семи показателям когнитивных способностей, включая вокализацию, выполнение простых заданий и предпочтение новизны — то есть склонность играть с новыми игрушками вместо знакомых.