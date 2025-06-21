Ученые РАН: На Солнце произошла третья по силе вспышка за год

Ученые РАН зафиксировали новые вспышки на Солнце — так, в конце недели приборы обнаружили третий по мощности за год взрыв.
Согласно данным специалистов Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН и ИСЗФ, в пятницу, 20 июня, на Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X. По интенсивности она стала третьей по силе в 2025 году, уступая лишь событиям 14 мая и 23 февраля. Несмотря на высокую мощность, по мнению ученых, ударная волна с малой вероятностью достигнет Земли.
Тем не менее, эксперты допускают, что отдельные последствия вспышки могут затронуть Землю, однако в таком случае ожидаются лишь незначительные эффекты, не сопоставимые с масштабом самого события.
Поскольку вспышка, по предварительным оценкам, не повлияет на магнитосферу, ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку в воскресенье, 22 июня. Ожидается, что уровень геомагнитной активности останется в пределах «зеленой» зоны.
— Несмотря на исключительно высокую для текущего года активность, а также несмотря на близость к линии Солнце-Земля, область пока не оказала практически никакого воздействия на Землю, кроме влияния на прохождение радиосигналов, — заявили специалисты в беседе с Ura.ru.
Ранее доктор физико-математических наук Алексей Юрасов заявил, что, даже если пик активности Солнца уже пройден, отдельные вспышки могут быть крайне интенсивными. При этом вспышки могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей.
Физик Роман Кучеров в свою очередь сообщил, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.