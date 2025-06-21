Эксперты рассказали, как безопасно ездить на авто по песку

На сухом рыхлом песке автомобиль может застрять уже с первого оборота колес. Невозможно накатать плотную колею, а ехать по следам других машин сложнее, чем по целине. В таких условиях важно снизить давление в шинах, чтобы уменьшить удельное давление автомобиля на грунт. Чем выше профиль шин и ниже давление, тем лучше сцепление с поверхностью. Рекомендуется заранее стравить шины до одного атм для плотного песка и до 0,3−0,5 атм для рыхлого.