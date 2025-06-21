Эксперты рассказали, как безопасно ездить на авто по песку

Песок является сложным и непредсказуемым покрытием для автомобилей, так как его粒цы не сцепляются друг с другом. Способность песка поддерживать вес автомобиля сильно зависит от его влажности: на мокром песке передвигаться проще, чем на сухом. Эксперты Авито Авто подготовили ряд рекомендаций для безопасной езды в таких условиях.
Оптимальное давление в шинах.
На сухом рыхлом песке автомобиль может застрять уже с первого оборота колес. Невозможно накатать плотную колею, а ехать по следам других машин сложнее, чем по целине. В таких условиях важно снизить давление в шинах, чтобы уменьшить удельное давление автомобиля на грунт. Чем выше профиль шин и ниже давление, тем лучше сцепление с поверхностью. Рекомендуется заранее стравить шины до одного атм для плотного песка и до 0,3−0,5 атм для рыхлого.
Определить плотность песка можно по следам: если обувь оставляет четкий след, значит, и ехать будет легче. Даже если ваш автомобиль не имеет полного привода, стоит снизить давление во всех шинах.
Используйте внедорожные функции автомобиля.
Перед тем как выехать на песок, активируйте внедорожные режимы, такие как «понижайка» или специальные настройки для движения по песку. Если таких функций нет, хотя бы отключите систему стабилизации, так как она может ограничивать мощность двигателя и усугублять ситуацию при застревании.
Плавность движений — залог успеха.
Избегайте колеи в сухом песке, плавно разгоняйтесь и старайтесь поддерживать высокую скорость. Быстрая езда помогает избежать закапывания. Однако важно чувствовать границу тяги и не превышать мощность, чтобы не вызвать пробуксовку. Для остановки в рыхлом песке достаточно сбросить газ; избегайте резкого торможения, чтобы не вызвать закапывание передней части автомобиля.
Снаряжение для поездки.
При поездке по песчаным участкам обязательно возьмите с собой компрессор, трос, лопату и сэндтраки. Сэндтраки помогут выбраться из песка в случае застревания. Не забудьте о широком основании под домкрат — без него он может уйти в песок и не поднять автомобиль.
Если потребуется поддомкратить машину, важно иметь надежную опору. В качестве альтернативы сэндтракам можно использовать автомобильные коврики, сложив их для создания жесткой поверхности. Часто для вызволения автомобиля достаточно лопаты.
Если вас вытаскивают с помощью лебедки или динамической стропы, не газуйте — это может привести к еще большему застреванию и усложнить работу спасателя.