В Иркутской области проверили подготовку к новому отопительному сезону

В Иркутской области активно ведется подготовка к началу очередного отопительного сезона, который в некоторых районах начнется менее чем через 2 месяца. С целью проверки проводимых мероприятий, а так же качества реализации федеральных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры заместитель Председателя Правительства Иркутской области Александр Суханов и начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики и энергетики региона Александр Барнаков посетили муниципалитеты Приангарья.
Так, в р.п. Залари с весны идет строительство канализационно-очистных сооружений. Эта работа ведется по федеральному проекту «Комплексное развитие сельских территорий» и рассчитана на полтора года — завершение запланировано на конец 2026 года. Новые КОСы заменят старые коммуникации, которым уже более 40 лет.
В Саянске завершается строительство участка напорного канализационного коллектора, которое ведется с 2023 года. Завершить работы планируется в ноябре этого года.
В Зиминском районе начали капитальный ремонт магистрального водовода. Всего планируется привести в порядок почти 10 километров труб, причем проводится ремонт будет в несколько этапов до ноября следующего года. Средства на это были выделены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Посетили члены правительства региона Тулун и Тулунский район, Братский, Нижнеилимский районы, Усть-Кут. В частности, проверили работу станции умягчения подземных вод в городе Вихоревка, которая начала работать в конце прошлого года. Объект был построен по нацпроекту «Экология», который с 2025 года стал основой для нового нацпроекта «Экологическое благополучие».