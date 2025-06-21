В Иркутской области проверили подготовку к новому отопительному сезону

В Иркутской области активно ведется подготовка к началу очередного отопительного сезона, который в некоторых районах начнется менее чем через 2 месяца. С целью проверки проводимых мероприятий, а так же качества реализации федеральных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры заместитель Председателя Правительства Иркутской области Александр Суханов и начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики и энергетики региона Александр Барнаков посетили муниципалитеты Приангарья.