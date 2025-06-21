Кнайсль заявила, что в России ей безопаснее, чем в Европе

«Да, я чувствую себя в России в безопасности. Я всегда говорю: вещи, которые я могу делать здесь сейчас, были бы невозможны в Австрии. Например, я еду на ночном поезде до Рязани, жду свой поезд на вокзале — а просто ждать на вокзале в провинции уже невозможно в Германии или Австрии», — заявила Кнайсль в беседе с «Известиями» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).