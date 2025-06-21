Кнайсль заявила, что в России ей безопаснее, чем в Европе

Кнайсль рассказала о плюсах ее переезда в РФ.
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что после переезда в Россию чувствует себя более защищенной, чем на территории Европы. Она добавила, что сейчас во многих европейских странах существуют проблемы по части безопасности.
«Да, я чувствую себя в России в безопасности. Я всегда говорю: вещи, которые я могу делать здесь сейчас, были бы невозможны в Австрии. Например, я еду на ночном поезде до Рязани, жду свой поезд на вокзале — а просто ждать на вокзале в провинции уже невозможно в Германии или Австрии», — заявила Кнайсль в беседе с «Известиями» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Еще в августе 2023 года бывший министр говорила о жизни в доме в Петрушово Рязанской области, отмечая, что ей нравится такая простая жизнь. В сентябре того же года она намеревалась переехать в Санкт-Петербург для работы в Геополитической обсерватории.
При этом в марте 2024 года Карин Кнайсль официально объявила о переезде в Россию, отметив, что отказалась от получения гражданства страны. По ее словам, подобный выбор требует взвешенного подхода. Спустя время бывший политик рассказала, что счастливо живет в своем доме под Рязанью. Там она завела уток, кур, кошек и собак.