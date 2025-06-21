Выставку о русофобии и неонацизме открыли у посольства Латвии в Москве

Отмечается, что установлено шесть стендов, на которых можно увидеть экспозицию с архивными фотографиями и документами. Все представленные материалы рассказывают об истории и проявлениях идеологии нацизма и неонацизма в странах Прибалтики в XX веке и на современном этапе.