Выставку о русофобии и неонацизме открыли у посольства Латвии в Москве

У латвийского посольства в Москве открыли выставку под названием «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма». Об этом рассказали в пресс-службе Российского военно-исторического общества, отметив высокий уровень русофобии.
«Уровень русофобии, который присутствует сегодня в Латвии, Эстонии и Литве, буквально зашкаливает. Прибалтийские государства поддерживают украинский неонацизм, поставляют туда оружие», — заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Стенды установили на Большом Харитоньевском переулке Москвы недалеко от дома № 9, на пересечении с улицей Чаплыгина.
Отмечается, что установлено шесть стендов, на которых можно увидеть экспозицию с архивными фотографиями и документами. Все представленные материалы рассказывают об истории и проявлениях идеологии нацизма и неонацизма в странах Прибалтики в XX веке и на современном этапе.
Кроме того, 16 стендов появились на Гоголевском бульваре. Они также посвящены истокам неонацизма в Литве, Эстонии и Латвии.
Напомним, в начале июня этого Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело в отношении депутата сейма Алексея Росликова, который выступал против дискриминации русскоязычных в стране. Политик раскритиковал притеснение русскоязычных в республике, а в конце своей речи заявил по-русски: «Русский язык — наш язык». После таких слов большинство депутатов решили проголосовать за его удаление из зала заседаний.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, такая реакция латвийского парламента на слова депутата о русском языке была очень предсказуемой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новую попытку Латвии запретить общение на русском языке позором и проявлением неонацизма. Дипломат обратила внимание, что запрет на использование какого-либо языка на территории своей страны является позором для любого правового государства.
Захарова также высказалась о поправках в конституцию Эстонии, лишающих россиян права голоса. Такое нововведение дипломат назвала расизмом, переросшим в неонацизм. Она напомнила, что речь идет о работающих людях, которые платят налоги и вносят вклад в благосостояние страны.