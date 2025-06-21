В России могут пересмотреть запрещенных профессий для подростков

Минтруд РФ проанализирует перечень запрещенных профессий для несовершеннолетних, где на данный момент около 2 тысяч наименований, сообщил ТАСС министр труда Антон Котяков на ПМЭФ.
По его словам. список запрещенных для подростков профессий существует, но технологии меняются. Министр отметил, что Минтруд анализирует влияние вредных факторов с учетом этих изменений, и процесс идет в рамках рабочей группы.
Кобяков заявил, что нужно изучить все 2 000 позиций из списка, чтобы понять, куда теперь можно допустить подростков.
Котяков добавил, что ведомство уже обновило перечень разрешенных профессий для несовершеннолетних: с 59 до 90 позиций. В новый список вошли, например, помощник эколога, рабочий земельного хозяйства, помощник кондитера/пекаря/повара и овощевод.