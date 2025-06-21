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От альфы до сигмы: названы 6 типов мужчин

Ученые утверждают, что все мужчины делятся на несколько типов. Во многих фильмах, от «бойцовского клуба» до «Гладиатора», есть персонажи, которых называют «альфа-самцами». Но знаете ли вы, что на самом деле существует шесть категорий мужчин?

Ученые утверждают, что все мужчины делятся на несколько типов. Во многих фильмах, от «бойцовского клуба» до «Гладиатора», есть персонажи, которых называют «альфа-самцами». Но знаете ли вы, что на самом деле существует шесть категорий мужчин?

По мнению ученых, все мужчины — либо альфы, либо браво, дельты, гаммы, омеги или сигмы. Эксперты IDRlabs разработали краткий тест на иерархию мужчин, который показывает, к какой категории кто относится, пишет Daily Mail.

«Типология мужской социальной иерархии стала частью интернет-культуры и представляет собой систему категоризации, которая сортирует мужчин по архетипам, — пояснили в IDRlabs. — Эту систему по-разному называют частью современной мифологии, псевдонаукой и замечательной эвристикой для управления социальными отношениями. На каком месте в мужской социальной иерархии вы бы находились?».

Тест мужской иерархии включает в себя 31 утверждение, на которые респондентов просят ответить по пятибалльной шкале, варьирующейся от несогласия до согласия. Заявления включают в себя такие вещи, как «Наличие долгов меня не беспокоит, пока я вижу выход из положения», «Я многого требую от окружающих меня людей» и «Я не склонен легко впадать в панику». В конце теста сообщается, к какому типу личности относится тот или иной мужчина, основываясь на его ответах.

1. Альфа-самец. Альфа-самцы описываются как «лидеры мужской социальной иерархии». Эти мужчины, как правило, харизматичны, решительны и готовы рисковать, занимая высокие посты, и, как правило, пользуются успехом у женщин.

«Они относятся к тому типу мужчин, за которыми другие мужчины, естественно, хотят следовать», — объясняет IDRlabs.

В то время как альфа-самцы в кино и на телевидении часто изображаются как спортсмены, которые командуют другими и с удовольствием указывают им, что делать, эксперты говорят, что на самом деле это не так. На самом деле, быть альфа-самцом — это не только забавы и игры. «Чтобы сохранить свое положение в иерархии, альфа-самцы должны справляться с огромным бременем ответственности, поскольку другие обращаются к ним за руководством», — объясняют в IDRlabs. Альфа-самцы также склонны очень бережно относиться к своему статусу. «Если альфа почувствует, что кто-то угрожает бросить ему вызов или подорвать его авторитет, он безнаказанно нанесет ответный удар», — пояснили эксперты.

«С другой стороны, альфы, как правило, очень дружелюбны и щедры по отношению к тем, кто поддерживает их позицию лидера».

Примерами альфа-самцов из телешоу и фильмов являются «Капитан Америка», Томми Шелби из «Острых козырьков» и Максимус из «Гладиатора».

2. Мужчины «Браво». Согласно IDRlabs, мужчины «Браво» — это «лейтенанты» в мужской социальной иерархии. И вопреки распространенному мнению, «браво» находятся не в самом низу иерархии — на самом деле они находятся ближе к вершине. «Обычно их можно найти в непосредственной близости от альфы, где они выступают в качестве его доверенных советников и выполняют важные роли в иерархии», — объясняют эксперты.

Будучи лояльными «сотрудниками» альфы, «браво» также могут пользоваться многими преимуществами высокого социального статуса. «Они, как правило, пользуются популярностью у женщин и пользуются привилегиями, вытекающими из их положения, избегая при этом тяжелого бремени ответственности, которое приходится нести альфе, — отмечают в IDRlabs. — Поскольку им не приходится постоянно бороться за свое положение, как альфам, браво также могут позволить себе быть немного дружелюбнее с людьми».

В то время как альфа-самцы, как правило, получают большую часть славы, браво имеют «решающее значение» для стабильной иерархии, поскольку они воплощают в жизнь видение альфы по поддержанию порядка и структуры.

Рон Уизли из «Гарри Поттера» и Сэмвайз Гэмджи из «Властелина колец» — оба являются примерами классических браво-самцов, отмечает Daily Mail.

3. Дельта-самец. Дельта-мужчины описываются как «работники» в мужской социальной иерархии. Они состоят из «нормальных парней», которые не обязательно заинтересованы в борьбе за доминирование, а вместо этого гордятся тем, что «выполняют свою работу».

«Дельты также относятся к тому типу людей, которые, скорее всего, будут продвигаться вверх или вниз по служебной лестнице по мере развития своих навыков, а их трудолюбие делает их незаменимыми», — сказали в IDRlabs. Однако такое отношение может навлечь на них неприятности, констатирует Daily Mail.

«Поскольку дельты, как правило, откровенны и прямолинейны, ожидая от других искренности и порядочности, их иногда могут использовать друзья, родственники или романтические партнеры, которые сотрудничают с дельтой, чтобы выманить у них услуги и ресурсы, а не потому, что они им нравятся, — пояснили в IDRlabs. — Дельтам не мешало бы помнить, что их серьезность и ресурсы, скорее всего, привлекают халявщиков».

К дельта-самцам на телевидении и в кино относятся Марти Макфлай из «Назад в будущее» и Фродо Бэггинс из «Властелина колец».

4. Гамма-самец. Гамма-самцы — это «интеллектуалы» в мужской социальной иерархии. Эти мужчины, как правило, «разбираются в книгах», но им не хватает социальных навыков, денег, внешности или психологической стойкости, необходимых для установления господства. «Поскольку интеллект — это их сильная сторона, гаммы часто переоценивают интеллектуальную сторону жизни, полагая, что только она должна определять, кто достигнет вершины, — сказали в IDRlabs. — Гаммам часто кажется несправедливым, что на вершину поднимаются те, кто стоит ниже их по интеллекту».

Многие гамма-самцы считают себя «тайными королями», которые на самом деле должны быть главными. Но поскольку они, как правило, недовольны своим положением, женщины, как правило, улавливают их недовольство и игнорируют их, пишет Daily Mail.

«Это может помешать гаммам полностью реализовать свой потенциал, в результате чего они окажутся в “гамма-ловушке”», — предупреждают эксперты.

В качестве примеров на телевидении и в кино можно привести Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», Тони Старка из «Железного человека» и Хана Соло из «Звездных войн». Так пишет Daily Mail, но, на наш взгляд, это странные примеры.

5. Мужчина Омега. В нижней части мужской социальной иерархии находится омега-самец — полная противоположность альфа-самцу. Таких мужчин часто считают изгоями общества, им не хватает социальных навыков, они склонны к интровертированию и неуверенности в себе. Омеги, которых часто изображают как ботаников или гиков, обычно цепляются за других из-за страха одиночества. К сожалению, эти черты характера обычно означают, что они непопулярны, особенно среди женщин.

Питер Паркер из «Человека-паука» и Уолтер Митти из «Тайной жизни Уолтера Митти» — классические примеры омега-самцов.

6. Мужчина-Сигма. Наконец, есть самцы сигмы, которые вообще избегают мужской социальной иерархии. Эти «волки-одиночки» отворачиваются от норм общества и вместо этого идут своим путем. Это может сделать сигму непопулярной среди альф и браво, которые им не доверяют. Однако среди женщин «сигмы» обычно пользуются успехом.

«Женщины часто находят самоопределение и отстраненность “сигмы” привлекательными, поэтому сигма-бои, скорее всего, будут иметь успех у противоположного пола», — пояснили в IDRlabs.

Неудивительно, что в интернет-культуре сигмы часто романтизируются. «Однако отказ от социального заказа часто сопряжен с высоким риском, и успех не гарантирован», — добавили в IDRlabs. «Однако нельзя отрицать, что, когда “сигме” удается добиться успеха, его стиль жизни приобретает определенный шарм и загадочность».

Джеймс Бонд, Брюс Уэйн и Джон Уик — все они являются примерами типичных мужчин «сигмы».