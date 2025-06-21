От альфы до сигмы: названы 6 типов мужчин

В то время как альфа-самцы в кино и на телевидении часто изображаются как спортсмены, которые командуют другими и с удовольствием указывают им, что делать, эксперты говорят, что на самом деле это не так. На самом деле, быть альфа-самцом — это не только забавы и игры. «Чтобы сохранить свое положение в иерархии, альфа-самцы должны справляться с огромным бременем ответственности, поскольку другие обращаются к ним за руководством», — объясняют в IDRlabs. Альфа-самцы также склонны очень бережно относиться к своему статусу. «Если альфа почувствует, что кто-то угрожает бросить ему вызов или подорвать его авторитет, он безнаказанно нанесет ответный удар», — пояснили эксперты.