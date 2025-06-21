От альфы до сигмы: названы 6 типов мужчин

Ученые утверждают, что все мужчины делятся на несколько типов. Во многих фильмах, от «бойцовского клуба» до «Гладиатора», есть персонажи, которых называют «альфа-самцами». Но знаете ли вы, что на самом деле существует шесть категорий мужчин?
По мнению ученых, все мужчины — либо альфы, либо браво, дельты, гаммы, омеги или сигмы. Эксперты IDRlabs разработали краткий тест на иерархию мужчин, который показывает, к какой категории кто относится, пишет Daily Mail.
«Типология мужской социальной иерархии стала частью интернет-культуры и представляет собой систему категоризации, которая сортирует мужчин по архетипам, — пояснили в IDRlabs. — Эту систему по-разному называют частью современной мифологии, псевдонаукой и замечательной эвристикой для управления социальными отношениями. На каком месте в мужской социальной иерархии вы бы находились?».
Тест мужской иерархии включает в себя 31 утверждение, на которые респондентов просят ответить по пятибалльной шкале, варьирующейся от несогласия до согласия. Заявления включают в себя такие вещи, как «Наличие долгов меня не беспокоит, пока я вижу выход из положения», «Я многого требую от окружающих меня людей» и «Я не склонен легко впадать в панику». В конце теста сообщается, к какому типу личности относится тот или иной мужчина, основываясь на его ответах.
1. Альфа-самец. Альфа-самцы описываются как «лидеры мужской социальной иерархии». Эти мужчины, как правило, харизматичны, решительны и готовы рисковать, занимая высокие посты, и, как правило, пользуются успехом у женщин.
«Они относятся к тому типу мужчин, за которыми другие мужчины, естественно, хотят следовать», — объясняет IDRlabs.
В то время как альфа-самцы в кино и на телевидении часто изображаются как спортсмены, которые командуют другими и с удовольствием указывают им, что делать, эксперты говорят, что на самом деле это не так. На самом деле, быть альфа-самцом — это не только забавы и игры. «Чтобы сохранить свое положение в иерархии, альфа-самцы должны справляться с огромным бременем ответственности, поскольку другие обращаются к ним за руководством», — объясняют в IDRlabs. Альфа-самцы также склонны очень бережно относиться к своему статусу. «Если альфа почувствует, что кто-то угрожает бросить ему вызов или подорвать его авторитет, он безнаказанно нанесет ответный удар», — пояснили эксперты.
«С другой стороны, альфы, как правило, очень дружелюбны и щедры по отношению к тем, кто поддерживает их позицию лидера».
Примерами альфа-самцов из телешоу и фильмов являются «Капитан Америка», Томми Шелби из «Острых козырьков» и Максимус из «Гладиатора».
2. Мужчины «Браво». Согласно IDRlabs, мужчины «Браво» — это «лейтенанты» в мужской социальной иерархии. И вопреки распространенному мнению, «браво» находятся не в самом низу иерархии — на самом деле они находятся ближе к вершине. «Обычно их можно найти в непосредственной близости от альфы, где они выступают в качестве его доверенных советников и выполняют важные роли в иерархии», — объясняют эксперты.
Будучи лояльными «сотрудниками» альфы, «браво» также могут пользоваться многими преимуществами высокого социального статуса. «Они, как правило, пользуются популярностью у женщин и пользуются привилегиями, вытекающими из их положения, избегая при этом тяжелого бремени ответственности, которое приходится нести альфе, — отмечают в IDRlabs. — Поскольку им не приходится постоянно бороться за свое положение, как альфам, браво также могут позволить себе быть немного дружелюбнее с людьми».
В то время как альфа-самцы, как правило, получают большую часть славы, браво имеют «решающее значение» для стабильной иерархии, поскольку они воплощают в жизнь видение альфы по поддержанию порядка и структуры.
Рон Уизли из «Гарри Поттера» и Сэмвайз Гэмджи из «Властелина колец» — оба являются примерами классических браво-самцов, отмечает Daily Mail.
3. Дельта-самец. Дельта-мужчины описываются как «работники» в мужской социальной иерархии. Они состоят из «нормальных парней», которые не обязательно заинтересованы в борьбе за доминирование, а вместо этого гордятся тем, что «выполняют свою работу».
«Дельты также относятся к тому типу людей, которые, скорее всего, будут продвигаться вверх или вниз по служебной лестнице по мере развития своих навыков, а их трудолюбие делает их незаменимыми», — сказали в IDRlabs. Однако такое отношение может навлечь на них неприятности, констатирует Daily Mail.
«Поскольку дельты, как правило, откровенны и прямолинейны, ожидая от других искренности и порядочности, их иногда могут использовать друзья, родственники или романтические партнеры, которые сотрудничают с дельтой, чтобы выманить у них услуги и ресурсы, а не потому, что они им нравятся, — пояснили в IDRlabs. — Дельтам не мешало бы помнить, что их серьезность и ресурсы, скорее всего, привлекают халявщиков».
К дельта-самцам на телевидении и в кино относятся Марти Макфлай из «Назад в будущее» и Фродо Бэггинс из «Властелина колец».
4. Гамма-самец. Гамма-самцы — это «интеллектуалы» в мужской социальной иерархии. Эти мужчины, как правило, «разбираются в книгах», но им не хватает социальных навыков, денег, внешности или психологической стойкости, необходимых для установления господства. «Поскольку интеллект — это их сильная сторона, гаммы часто переоценивают интеллектуальную сторону жизни, полагая, что только она должна определять, кто достигнет вершины, — сказали в IDRlabs. — Гаммам часто кажется несправедливым, что на вершину поднимаются те, кто стоит ниже их по интеллекту».
Многие гамма-самцы считают себя «тайными королями», которые на самом деле должны быть главными. Но поскольку они, как правило, недовольны своим положением, женщины, как правило, улавливают их недовольство и игнорируют их, пишет Daily Mail.
«Это может помешать гаммам полностью реализовать свой потенциал, в результате чего они окажутся в “гамма-ловушке”», — предупреждают эксперты.
В качестве примеров на телевидении и в кино можно привести Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», Тони Старка из «Железного человека» и Хана Соло из «Звездных войн». Так пишет Daily Mail, но, на наш взгляд, это странные примеры.
5. Мужчина Омега. В нижней части мужской социальной иерархии находится омега-самец — полная противоположность альфа-самцу. Таких мужчин часто считают изгоями общества, им не хватает социальных навыков, они склонны к интровертированию и неуверенности в себе. Омеги, которых часто изображают как ботаников или гиков, обычно цепляются за других из-за страха одиночества. К сожалению, эти черты характера обычно означают, что они непопулярны, особенно среди женщин.
Питер Паркер из «Человека-паука» и Уолтер Митти из «Тайной жизни Уолтера Митти» — классические примеры омега-самцов.
6. Мужчина-Сигма. Наконец, есть самцы сигмы, которые вообще избегают мужской социальной иерархии. Эти «волки-одиночки» отворачиваются от норм общества и вместо этого идут своим путем. Это может сделать сигму непопулярной среди альф и браво, которые им не доверяют. Однако среди женщин «сигмы» обычно пользуются успехом.
«Женщины часто находят самоопределение и отстраненность “сигмы” привлекательными, поэтому сигма-бои, скорее всего, будут иметь успех у противоположного пола», — пояснили в IDRlabs.
Неудивительно, что в интернет-культуре сигмы часто романтизируются. «Однако отказ от социального заказа часто сопряжен с высоким риском, и успех не гарантирован», — добавили в IDRlabs. «Однако нельзя отрицать, что, когда “сигме” удается добиться успеха, его стиль жизни приобретает определенный шарм и загадочность».
Джеймс Бонд, Брюс Уэйн и Джон Уик — все они являются примерами типичных мужчин «сигмы».