В РПЦ рассказали о «черных иконах», которые не выставляют в церквях

Священник Владислав Береговой и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, что иконы нельзя ставить на пол или на одну полку с мирскими предметами. По словам священнослужителя, они должны стоять на специальной полке — божнице. Также в связи с запретом на поклонение кумирам рядом с иконами не должны находиться плакаты и постеры знаменитостей.