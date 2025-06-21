В РПЦ рассказали о «черных иконах», которые не выставляют в церквях

«Черные иконы», имеющие особый духовный статус, действительно существуют и находятся в некоторых православных храмах, однако не выставляются для публичного поклонения. Об этом рассказал настоятель храма святой Софии в Великом Новгороде отец Андрей Ковалев.
Духовник пояснил, что подобные иконы представляют собой особые святыни, созданные мастерами с применением редких художественных приемов. Их не размещают на всеобщее обозрение, чтобы избежать искаженных толкований и суеверных представлений.
По его словам, такие образы, как правило, хранятся в алтарных помещениях или в специально отведенных зонах храма, доступ к которым имеют лишь священнослужители.
— Это не тайна в духе заговора, а забота о духовной чистоте. Иконы — не магические артефакты, а окна в духовный мир, — цитирует Андрея Ковалева «ИАНЕД».
Священник Владислав Береговой и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, что иконы нельзя ставить на пол или на одну полку с мирскими предметами. По словам священнослужителя, они должны стоять на специальной полке — божнице. Также в связи с запретом на поклонение кумирам рядом с иконами не должны находиться плакаты и постеры знаменитостей.