Роскачество выявило новую схему мошенничества с микрозаймами

Как уточняется, под видом курьеров маркетплейсов мошенники звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки, после чего жертве приходит код от реального магазина. Однако этот код фактически используется для подтверждения заявки на микрозайм в микрофинансовой организации (МФО), говорится в сообщении Роскачества.