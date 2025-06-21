Роскачество выявило новую схему мошенничества с микрозаймами

Роскачество раскрыло новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов на россиян: злоумышленники, представляясь курьерами, звонят жертвам и просят назвать код из СМС, который приходит якобы от официальных магазинов, пишет ТАСС.
Как уточняется, под видом курьеров маркетплейсов мошенники звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки, после чего жертве приходит код от реального магазина. Однако этот код фактически используется для подтверждения заявки на микрозайм в микрофинансовой организации (МФО), говорится в сообщении Роскачества.
Поверив и сообщив код, жертва невольно подтверждает оформление кредита. Мошенники, получив доступ к полученным средствам, тратят их на покупку крупной партии товаров в магазине. Источники персональных данных жертв могут быть разными: от взломанных баз данных магазинов до слива информации МФО.
После оформления займа и кражи денег мошенники обычно не останавливаются. Они продают данные жертвы другим МФО, что приводит к шквалу спам-звонков и СМС с кредитными предложениями.
В Роскачестве предполагают, что за каждой успешной аферой стоит сеть злоумышленников: одни взламывают базы данных, другие оформляют займы, третьи занимаются оптовой продажей украденных товаров. В ведомстве отметили, что онлайн-магазины служат удобной площадкой для сбыта, позволяя злоумышленникам оставаться анонимными. Поэтому, видя новые качественные товары по крайне низким ценам на таких площадках, стоит задуматься, — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко.