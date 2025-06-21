Названы укрепляющие психологические здоровье простые ритуалы

«Если мы погружены в себя, то не замечаем окружающих, и это создает барьеры для общения. Эволюционно такая избирательность оправдана — мы концентрируемся на том, что важно для выживания. Однако в повседневной жизни это приводит к ощущению отчуждения. Например, в общественном транспорте, где люди избегают зрительного контакта и не обмениваются даже улыбками, легко почувствовать себя невидимым», — анализируют исследователи.