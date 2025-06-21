День памяти и скорби и праздник подмигивания кошкам: что отмечают 22 июня 2025

В этот день православная церковь чтит память святителя Кирилла Александрийского, жившего в IV-V веках и известного как выдающийся богослов и защитник православной веры. Святитель Кирилл активно выступал против ересей, участвовал в Третьем Вселенском соборе и защищал догмат о Богородице. Он оставил после себя множество богословских трудов и проповедей, которые до сих пор служат духовным наставлением для верующих. В день памяти святителя Кирилла верующие молятся ему о поддержке в укреплении веры, мудрости и духовной стойкости.