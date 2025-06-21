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Викторию Боню атаковали исками однофамильцы

На известную российскую телеведущую Викторию Боню подали очередной судебный иск.

На известную российскую телеведущую Викторию Боню подали очередной судебный иск. На этот раз ее пытались уличить в неосновательном обогащении, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Заявление на Боню появилось в конце прошлого года. Однако по неизвестным причинам истица отказалась от своих претензий. Так неизвестно, что побудило россиянку подать иск.

Но в этом событии есть одна примечательная деталь. Фамилия истицы Иванчук. И она является однофамилицей или родственницей Максима Иванчука, который за два месяца до иска женщина подавал свой.

Мужчина пытался защитить честь, достоинство и деловую репутацию. Но и он вскоре отказался от своих требований по неустановленным причинам.

Ранее «МК» писал, что один из сайтов известной телеведущей Виктории Бони заблокирован за пропаганду наркотиков.