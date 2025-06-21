Викторию Боню атаковали исками однофамильцы

На известную российскую телеведущую Викторию Боню подали очередной судебный иск. На этот раз ее пытались уличить в неосновательном обогащении, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Заявление на Боню появилось в конце прошлого года. Однако по неизвестным причинам истица отказалась от своих претензий. Так неизвестно, что побудило россиянку подать иск.
Но в этом событии есть одна примечательная деталь. Фамилия истицы Иванчук. И она является однофамилицей или родственницей Максима Иванчука, который за два месяца до иска женщина подавал свой.
Мужчина пытался защитить честь, достоинство и деловую репутацию. Но и он вскоре отказался от своих требований по неустановленным причинам.
Ранее «МК» писал, что один из сайтов известной телеведущей Виктории Бони заблокирован за пропаганду наркотиков.