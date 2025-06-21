Воронежцев предупредили об отключении мобильного интернета 21 июня

В рассылке абонентам говорится: «21 июня по независящим от Т2 причинам в Воронеже могут быть ограничения доступа в мобильный интернет. Это может быть связано с мерами безопасности. Сроки восстановления неизвестны».
Жители региона последние две недели постоянно сталкиваются с ограничениями, они не могут отправить сообщения, зайти в соцсети, оплатить через интернет проезд и другое.
Ранее в правительстве Воронежской области объясняли, что отключение мобильного интернета не всегда связано с режимом опасности БПЛА.
— Решение принимается силовыми структурами совместно с операторами связи и носит адресный, временный характер. Временное ограничение мобильного интернета в регионе может вводиться по соображениям безопасности — исходя из текущей оперативной обстановки. При этом режим опасности атаки БПЛА не всегда напрямую связан с данной мерой, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Во властных структурах также уточнили, что облправительство постоянно находится на связи с операторами, торговыми сетями и федеральными структурами. Работа социально значимых объектов все время контролируется. Сфера торговли работает в штатном режиме.
В это время местным жителям пояснили, как пользоваться мобильным интернетом во время отключений. А власти Воронежской области опровергли слухи о продуктовом коллапсе. Кроме того выяснилась реакция операторов сотовых сетей в на массовый сбой. И военные эксперты рассказали, для чего отключают интернет в Воронежской области.