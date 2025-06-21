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Холодную воду отключат в одном из районов Алматы в начале следующей недели

25 июня с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц Толоконникова — Жандосова — Берегового — Шаляпина — Сатпаева, передает NUR.KZ со ссылкой на «Алматы Су».

Источник: pexels.com

Как сообщается в Instagram-аккаунте «Алматы Су», продолжаются плановые работы по реконструкции инженерных сетей и замене технологического оборудования на объектах водоснабжения, направленные на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения.

В рамках данных работ 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц Толоконникова — Жандосова — Берегового — Шаляпина — Сатпаева.

Отключение затронет следующие административные и коммерческие объекты:

  • лицей-интернат им. Беркимбаевой;
  • ЦОН Ауэзовского района;
  • колледж по ул. Жандосова, 63;
  • техникум по ул. Жандосова, 65;
  • академия экономики по ул. Жандосова, 59;
  • НИИ животноводства, ул. Жандосова, 51;
  • госпиталь Минобороны, Жандосова, 53.

«Алматы су» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием. По всем вопросам можно звонить по номеру 274−66−66.