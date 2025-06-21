Холодную воду отключат в одном из районов Алматы в начале следующей недели

Как сообщается в Instagram-аккаунте «Алматы Су», продолжаются плановые работы по реконструкции инженерных сетей и замене технологического оборудования на объектах водоснабжения, направленные на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения.
В рамках данных работ 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц Толоконникова — Жандосова — Берегового — Шаляпина — Сатпаева.
Отключение затронет следующие административные и коммерческие объекты:
- лицей-интернат им. Беркимбаевой;
- ЦОН Ауэзовского района;
- колледж по ул. Жандосова, 63;
- техникум по ул. Жандосова, 65;
- академия экономики по ул. Жандосова, 59;
- НИИ животноводства, ул. Жандосова, 51;
- госпиталь Минобороны, Жандосова, 53.
«Алматы су» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием. По всем вопросам можно звонить по номеру 274−66−66.