Самая сложная головоломка в мире: найдены необычные римские изображения

На личность одного из художников также намекает «tabula ansata», представляющая собой вырезанную декоративную табличку, которая затем использовалась для подписи произведений искусства. На одном куске штукатурки выгравировано латинское слово «fecit», что означает «сделавший это». К сожалению, тайна того, кем был этот человек, остается загадкой, поскольку фрагмент, где должно было быть его имя, отсутствует, констатирует CNN.