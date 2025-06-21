Самая сложная головоломка в мире: найдены необычные римские изображения

Археологи собрали «самую сложную головоломку в мире», чтобы показать огромные фрески, которые когда-то украшали роскошную виллу в римские времена на территории современного Лондона.
Фрагменты осыпавшейся штукатурки, обнаруженные во время раскопок экспертами Лондонского археологического музея (MOLA), были тщательно собраны вместе, чтобы показать фрески, покрывавшие около 20 внутренних стен здания.
Как отмечает CNN, значение гипсовых фрагментов стало очевидно не сразу, когда они были впервые обнаружены на раскопках в Саутуорке. Тысячи фрагментов были найдены в большой яме, вероятно, в результате работ по сносу, проведенных римлянами до 200 года нашей эры, рассказывают в музее.
Хань Ли, старший специалист по строительным материалам в Лондонском археологическом музее, потратил три месяца на то, чтобы тщательно разложить фрагменты, чтобы восстановить массивное произведение искусства, которое никто не видел более 1800 лет. На ней изображены фрукты, цветы, птицы, канделябры и популярные в то время струнные музыкальные инструменты. На другом фрагменте изображена плачущая женщина с прической периода Флавиев (69−96 годы нашей эры).
«Такой момент выпадает раз в жизни, поэтому я испытывал смесь волнения и нервозности, когда начал накладывать штукатурку, — рассказывает Хань Ли в пресс-релизе MOLA, отправленном CNN. — Многие фрагменты были очень тонкими, а кусочки от разных стен были перемешаны вместе, когда здание было разрушено, так что это было похоже на сборку самой сложной головоломки в мире».
Археологи, которые продолжают углубленный анализ штукатурки, полагают, что росписи были вдохновлены образцами из других частей римского мира.
«Некоторые фрагменты имитируют настенную плитку высокого качества, например, красный египетский порфир (вулканический камень с кристаллическими вкраплениями), обрамляющий сложные прожилки африканского джалло антико (желтого мрамора). Подобные образцы были найдены к северу от реки в Лондиниуме, в Колчестере и Помпеях», — говорится в пресс-релизе.
На личность одного из художников также намекает «tabula ansata», представляющая собой вырезанную декоративную табличку, которая затем использовалась для подписи произведений искусства. На одном куске штукатурки выгравировано латинское слово «fecit», что означает «сделавший это». К сожалению, тайна того, кем был этот человек, остается загадкой, поскольку фрагмент, где должно было быть его имя, отсутствует, констатирует CNN.
В другом месте команда обнаружила гравюру с почти полным текстом греческого алфавита, которая, по-видимому, была «искусно набрана» «опытным писцом», согласно пресс-релизу. Это единственный известный образец такого рода из Римской Британии, но подобные образцы были найдены и в Италии.
Римляне вторглись в Британию в 43 году нашей эры и вскоре после этого основали Лондиниум, основу современного Лондона. Римская оккупация продолжалась почти 400 лет, закончившись в 410 году нашей эры, напоминает CNN.
Это не первое открытие на этом участке, который перестраивается под комплекс офисов, жилых домов и магазинов. Хорошо сохранившиеся мозаики, которые когда-то украшали пол большой комнаты, были найдены там в 2022 году, а в следующем году был обнаружен редкий римский мавзолей.