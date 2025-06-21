Новости общепита: в Самаре открылся гастрономический фестиваль «Волжские сезоны»

В центре труда и отдыха «Станкозавод» торжественно открыли V Межрегиональный фестиваль локального продукта «Волжские сезоны».
На нем обещают не просто вкусную еду, а целое культурное движение: давайте есть то, что растёт рядом, а не прилетело из другой полусферы.
Фестиваль продлится с 1 июня по 15 сентября. За это время гости смогут попробовать блюда местной кухни почти 70 заведений из 11 городов Поволжья — от Самары до Астрахани.
То есть теперь можно объехать сразу несколько регионов… не выходя из ресторана.
Свежие овощи, домашние сыры, мясо от региональных фермеров и рыба, выловленная где-то рядом (а не привезённая из Юго-Восточной Азии в пластиковом контейнере).
Цель у мероприятия благая: популяризировать не модную авокадную тартиллу, а самарскую уху, тольяттинский сыр и пензенский хлеб.
В общем, сделать так, чтобы жители Поволжья гордились не только Волгой, но и своим обедом.
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