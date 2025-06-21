Опасность искусственного интеллекта: выявлена связь между использованием ChatGPT и глупостью

Этим инструментом ИИ ежедневно пользуются миллионы студентов по всему миру, пишет Daily Mail. Но если вы регулярно обращаетесь к ChatGPT, новое исследование может вызвать тревогу. Ученые из медиа-лаборатории Массачусетского технологического института предупредили, что использование искусственного интеллекта может повлиять на способность учиться, мыслить и запоминать. В ходе своего исследования команда измеряла электрическую активность мозга 54 студентов на протяжении нескольких сессий по написанию эссе.