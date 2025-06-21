Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Дагестане после ударов по Ирану

Ситуация с радиационным фоном в Дагестане после израильских ударов по Ирану соответствует всем санитарным требованиям, однако замеры будут продолжаться до стабилизации ситуации. Об этом в субботу, 21 июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава ведомства отметила, что ежедневный мониторинг необходим из-за близости — менее 1000 километров — к иранскому городу Натанз, где произошел инцидент на объекте по обогащению урана. По ее словам, на момент аварии данные были крайне ограничены, и даже сейчас ситуация продолжает развиваться. Однако, как подчеркнула Попова, получать оперативную информацию в нужные сроки не удается.
— На сегодняшний день эти замеры показывают результаты, свидетельствующие о соответствии всех замеров санитарным требованиям. Но мы будем продолжать, пока не стабилизируется ситуация, — рассказала Анна Попова в разговоре с ТАСС.
До этого в Роспотребнадзоре сообщили о введении круглосуточного мониторинга радиоактивной обстановки в южной части Дагестана в связи с аварией в центре обогащения урана в Натанзе. В надзорном ведомстве уточнили, что мониторинг проводится каждые два часа с целью оценки рисков.