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Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Дагестане после ударов по Ирану

Ситуация с радиационным фоном в Дагестане после израильских ударов по Ирану соответствует всем санитарным требованиям, однако замеры будут продолжаться до стабилизации ситуации. Об этом в субботу, 21 июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация с радиационным фоном в Дагестане после израильских ударов по Ирану соответствует всем санитарным требованиям, однако замеры будут продолжаться до стабилизации ситуации. Об этом в субботу, 21 июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства отметила, что ежедневный мониторинг необходим из-за близости — менее 1000 километров — к иранскому городу Натанз, где произошел инцидент на объекте по обогащению урана. По ее словам, на момент аварии данные были крайне ограничены, и даже сейчас ситуация продолжает развиваться. Однако, как подчеркнула Попова, получать оперативную информацию в нужные сроки не удается.

— На сегодняшний день эти замеры показывают результаты, свидетельствующие о соответствии всех замеров санитарным требованиям. Но мы будем продолжать, пока не стабилизируется ситуация, — рассказала Анна Попова в разговоре с ТАСС.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили о введении круглосуточного мониторинга радиоактивной обстановки в южной части Дагестана в связи с аварией в центре обогащения урана в Натанзе. В надзорном ведомстве уточнили, что мониторинг проводится каждые два часа с целью оценки рисков.