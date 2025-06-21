Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Дагестане после ударов по Ирану

Глава ведомства отметила, что ежедневный мониторинг необходим из-за близости — менее 1000 километров — к иранскому городу Натанз, где произошел инцидент на объекте по обогащению урана. По ее словам, на момент аварии данные были крайне ограничены, и даже сейчас ситуация продолжает развиваться. Однако, как подчеркнула Попова, получать оперативную информацию в нужные сроки не удается.