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На Земле наступил самый длинный день в году

На Земле началось 21 июня — самый длинный день в году, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По мнению ученых, именно с сегодняшнего дня на Земле официально начинается астрономическое лето. В Северном полушарии оно наступило в 07:42.

Этот день также называют днем летнего солнцестояния — 21 июня Солнце визуально останавливает свое движение в верхней точке максимального склонения. Так называют угол экватора Земли, на который звезда поднимается от плоскости.

пояснили в Московском планетарии

К слову, этот субботний день, 21 июня 2025 года, для астанчан продлится чуть более 20,5 часов. Восход в столице был в 03:59, а заход Солнца будет в 20:34. Таким образом долгота дня составит 20:34:51. С завтрашнего дня, 22 июня, она будет постепенно уменьшаться. Так продлится до 21 декабря, когда наступит дата зимнего солнцестояния, и все пойдет далее по кругу.