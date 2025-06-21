На Земле наступил самый длинный день в году

К слову, этот субботний день, 21 июня 2025 года, для астанчан продлится чуть более 20,5 часов. Восход в столице был в 03:59, а заход Солнца будет в 20:34. Таким образом долгота дня составит 20:34:51. С завтрашнего дня, 22 июня, она будет постепенно уменьшаться. Так продлится до 21 декабря, когда наступит дата зимнего солнцестояния, и все пойдет далее по кругу.