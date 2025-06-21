На глубине 2700 км под поверхностью Земли сделано шокирующее открытие

Профессор Мураками говорит: «Мантия плотная, но она перемещается с очень низкой скоростью — всего на несколько сантиметров в год. Это движение называется мантийной конвекцией. Несмотря на то, что мантия твердая, она может течь как жидкость в течение длительных периодов времени, если обладает определенной вязкостью. В масштабе времени в 4,6 миллиарда лет даже несколько сантиметров в год приводят к огромному перемещению».