Россиянам раскрыли новую схему мошенников с оформлением микрозаймов

Сообщив цифры, жертва невольно подтверждает заявку на микрозайм, доступ к которому мошенники используют для покупки крупной партии товаров в магазине. Источники персональных данных могут быть различными, но остаются неизвестными. После успешного оформления микрозайма и хищения средств, аферисты часто продают данные другим организациям, что приводит к увеличению количества спам-звонков и СМС с предложениями кредитов.