Россиянам раскрыли новую схему мошенников с оформлением микрозаймов

«Под видом курьеров маркетплейсов мошенники звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки. Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией», — говорится в сообщении.
Сообщив цифры, жертва невольно подтверждает заявку на микрозайм, доступ к которому мошенники используют для покупки крупной партии товаров в магазине. Источники персональных данных могут быть различными, но остаются неизвестными. После успешного оформления микрозайма и хищения средств, аферисты часто продают данные другим организациям, что приводит к увеличению количества спам-звонков и СМС с предложениями кредитов.
Эксперты Роскачества предполагают, что за каждой успешной аферой стоит целая сеть злоумышленников, в которой одни взламывают базы данных, другие используют полученные данные для оформления микрозаймов, а третьи занимаются оптовой перепродажей.
«Онлайн-барахолки в данном случае выступают в качестве удобной площадки для сбыта крупных партий украденных товаров, позволяя злоумышленникам оставаться анонимными и масштабировать свой преступный бизнес», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Ранее сообщалось о появлении новых видов кибермошенничества, использующих ботов, фиктивные акции и звонки от имени банков. Мошенники также используют кружочки в Telegram для обмана россиян. Кроме того, распространяется новый вирус SuperCard, предназначенный для кражи данных банковских карт.