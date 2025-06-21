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Появился сайт, оценивающий близость человечества к сюжету «Черного зеркала»

В настоящее время общий прогресс на пути человечества к «Черному зеркалу» составляет 49%.

Источник: istockphoto.com

В Сети появился сайт под названием «How Close to Black Mirror Are We?» (Насколько мы близки к «Черному зеркалу»?), который в процентном соотношении оценивает близость человечества к антиутопическим сценариям из эпизодов сериала «Черное зеркало».

Популярный британский сериал, созданный Чарли Брукером, представляет собой истории о непредвиденных последствиях технологических инноваций от лица разных людей. Новый ресурс оценивает степень сходства между реальными технологическими разработками и сценариями конкретных эпизодов на основе анализа актуальных новостей и тенденций в соцсетях.

Согласно информации на сайте, в настоящее время общий прогресс на пути человечества к «Черному зеркалу» составляет 49%. При этом для некоторых эпизодов шоу соответствующий показатель дошел до 90%.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Китая изобрели линзы, в которых можно видеть с закрытыми глазами.