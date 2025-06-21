Дорого, но вкусно: Фестивали и ярмарки в Кишиневе в выходные дни — публикуем ПОЛНЫЙ список

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 21 — 22 июня, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественных продуктов и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонным сельскохозяйственным продуктам.