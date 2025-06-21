Дорого, но вкусно: Фестивали и ярмарки в Кишиневе в выходные дни — публикуем ПОЛНЫЙ список

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 21 — 22 июня, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественных продуктов и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонным сельскохозяйственным продуктам.
Ботаника
В парке «Валя Трандафирилор» до 7 июля проходит Ярмарка мелких торговцев;
В парке «Валя Трандафирилор» на главной аллее до 30 июня — Ярмарка изделий ручной работы и хенд-мейда;
На территории Национального ботанического сада (института) «Александру Чуботару» в период
По адресу Мунчештское шоссе, № 170−800, ул. Валя Кручий, ½ — ярмарки фруктов и овощей работают до 5 июля;
Буюканы
На территории, прилегающая к зданию «Кентфорд» по адресу бульвар Штефана чел Маре, 202, 21 июня — Ярмарка местных производителей;
В общественном парке «Штефан чел Маре» 21 июня — Гастрономическая ярмарка «Wine Parc»;
Там же 22 июня проходит «SunDay Fest»;
На бульваре Штефан чел Маре ши Сфынт, 103 (рядом с кинотеатром «Патрия»),
В парке «Ла Извор» 21 июня (
В парке «La Izvor» (вход в парк),
Чеканы
На бульваре Мирча чел Бэтрын, перекресток с ул. П. Заднипру
Рышкановка
На ул. Андрея Доги 36 — Ярмарка-продажа фруктов и овощей до 13 июля.
В сквере на ул. М. Костин 22 июня — Ярмарка матерей «Mami&Co Fair»;
На улице Мирон Костин, 13/1
Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.