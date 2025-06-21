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Дорого, но вкусно: Фестивали и ярмарки в Кишиневе в выходные дни — публикуем ПОЛНЫЙ список

Такие ярмарки давно уже стали традиционными.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 21 — 22 июня, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественных продуктов и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонным сельскохозяйственным продуктам.

Ботаника

В парке «Валя Трандафирилор» до 7 июля проходит Ярмарка мелких торговцев;

В парке «Валя Трандафирилор» на главной аллее до 30 июня — Ярмарка изделий ручной работы и хенд-мейда;

На территории Национального ботанического сада (института) «Александру Чуботару» в период 20—22 июня — мероприятие «Калейдоскоп»;

По адресу Мунчештское шоссе, № 170−800, ул. Валя Кручий, ½ — ярмарки фруктов и овощей работают до 5 июля;

Буюканы

На территории, прилегающая к зданию «Кентфорд» по адресу бульвар Штефана чел Маре, 202, 21 июня — Ярмарка местных производителей;

В общественном парке «Штефан чел Маре» 21 июня — Гастрономическая ярмарка «Wine Parc»;

Там же 22 июня проходит «SunDay Fest»;

На бульваре Штефан чел Маре ши Сфынт, 103 (рядом с кинотеатром «Патрия»), 21—22 июня — ярмарка «Дворовая распродажа»;

В парке «Ла Извор» 21 июня (11:00—19:00) — Фестиваль «Chişinău Sportiv».

В парке «La Izvor» (вход в парк), 21—22 июня — Ярмарка производителей сельскохозяйственной продукции.

Чеканы

На бульваре Мирча чел Бэтрын, перекресток с ул. П. Заднипру 20—22 июня — «Ярмарка местных производителей»;

Рышкановка

На ул. Андрея Доги 36 — Ярмарка-продажа фруктов и овощей до 13 июля.

В сквере на ул. М. Костин 22 июня — Ярмарка матерей «Mami&Co Fair»;

На улице Мирон Костин, 13/1 21—22 июня. — ярмарка «Cămara Fest» по продаже отечественных продуктов: свежих фруктов, меда, сыров, вин и мясных деликатесов.

Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.