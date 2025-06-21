Подборка гидроциклов в Красноярске: от спортивных моделей до семейных скутеров

В числе предложений — гидроцикл Yamaha WaveRunner 1100, надежный водный транспорт 2006 года выпуска, идеально подходящий для любителей активного отдыха. С мощностью 110 лошадиных сил и двигателем объемом 1100 кубических сантиметров, этот гидроцикл обеспечивает уверенный разгон и экономичный расход топлива. Продавец утверждает, что транспорт находится в отличном состоянии, регулярно обслуживался в сервисном центре Yamaha и готов к новым приключениям. В комплект входят прицеп и чехол. WaveRunner 1100 вмещает до трех человек, что делает его отличным выбором для семейных прогулок на воде.