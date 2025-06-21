Подборка гидроциклов в Красноярске: от спортивных моделей до семейных скутеров

Специалисты Авито Авто представили новую подборку гидроциклов, доступных для покупки в Красноярске. В ассортименте — как мощные спортивные модели, так и комфортабельные скутеры для семейных выездов, стоимость которых не превышает двух миллионов рублей.
В числе предложений — гидроцикл Yamaha WaveRunner 1100, надежный водный транспорт 2006 года выпуска, идеально подходящий для любителей активного отдыха. С мощностью 110 лошадиных сил и двигателем объемом 1100 кубических сантиметров, этот гидроцикл обеспечивает уверенный разгон и экономичный расход топлива. Продавец утверждает, что транспорт находится в отличном состоянии, регулярно обслуживался в сервисном центре Yamaha и готов к новым приключениям. В комплект входят прицеп и чехол. WaveRunner 1100 вмещает до трех человек, что делает его отличным выбором для семейных прогулок на воде.
Также в Красноярске предлагается канадский гидроцикл BRP Sea-Doo Spark Trixx 2UP, выпущенный в 2014 году, предназначенный для двоих. Модель оснащена системой TRIXX, которая упрощает выполнение трюков даже для новичков. Гидроцикл имеет задний ход, упоры для ног и спортивный руль с регулируемой колонкой. Двигатель был перепрошит для повышения мощности, а также установлен тюнинговый импеллер для улучшения динамики.
В продаже также имеется гидроцикл Kawasaki Ultra 310LX — мощный спортивный скутер для двоих, выпущенный в 2015 году. Продавец сообщает, что гидроцикл находится в отличном состоянии и оснащен новым двигателем с пробегом всего 10 моточасов. Модель обладает мощностью 111 лошадиных сил и включает аудиосистему JETSOUND, эргономичное сиденье и увеличенный топливный бак. В комплекте идет прицеп для удобной транспортировки. По словам владельца, скутер не использовался в аренду и эксплуатировался только в пресной воде.
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