Уфа примет Чемпионат России по женскому боксу

В Уфе в этом году пройдет Чемпионат России по женскому боксу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РБ. Новость была озвучена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где было подписано соглашение между президентом Федерации бокса Башкирии, премьер-министром региона Андреем Назаровым и генеральным секретарем Федерации бокса России Александром Беспутиным.