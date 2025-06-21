Уфа примет Чемпионат России по женскому боксу

В Уфе в этом году пройдет Чемпионат России по женскому боксу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РБ. Новость была озвучена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где было подписано соглашение между президентом Федерации бокса Башкирии, премьер-министром региона Андреем Назаровым и генеральным секретарем Федерации бокса России Александром Беспутиным.
Андрей Назаров подчеркнул, что республика обладает мощной спортивной инфраструктурой и занимает одно из ведущих мест по количеству спортивных объектов в стране. Чемпионат привлечет внимание не только местных жителей, но и поклонников бокса со всей страны. Уфимский Дворец борьбы уже готовится принять спортсменок и зрителей.
Соглашение также подразумевает активное сотрудничество между федерациями бокса России и Башкортостана, что откроет новые горизонты для развития этого вида спорта в регионе. Основные цели чемпионата — повысить спортивный престиж Башкортостана и сделать бокс более популярным среди молодежи.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.