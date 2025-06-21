Практикуемую за закрытыми дверями запретную привычку шокирующе связали с деменцией

Десятки миллионов американцев придерживаются запретной привычки, которая, как предупреждают ученые, может представлять опасность для когнитивного здоровья. Недавнее исследование показало, что регулярный просмотр порнографии может немедленно снизить эффективность выполнения человеком задач, требующих внимания и когнитивного контроля, сразу после ознакомления с непотребным контентом.
Нарушение исполнительных функций и снижение когнитивных способностей являются известными ранними признаками снижения когнитивных способностей, предвестниками деменции, пишет Daily Mail. Исследования показали, что если такие эффекты сохраняются или повторяются с течением времени, они потенциально могут привести к долгосрочным рискам для здоровья.
В ходе исследования студенты колледжа просмотрели 10-минутный порнографический видеоролик в Интернете. До и после просмотра они прошли тест, который измеряет концентрацию и контроль внимания, требуя, чтобы они назвали цвет чернил, обозначающих слово, даже если это слово написано другим цветом, а также три психологических опросника. Исследователи заметили, что после просмотра порнографии у участников значительно замедлилась реакция и они допустили больше ошибок в тесте по сравнению с тем, что было у них до просмотра.
Кроме того, паттерны мозговой активности, наблюдаемые у этих студентов, напоминали те, что наблюдаются у людей с наркотической зависимостью и шизофренией.
Примерно 69% мужчин и 40% женщин в США ежегодно просматривают порнографию в Интернете, констатирует Daily Mail. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет 57% сообщают, что смотрят порнографию ежемесячно или чаще, по сравнению с 29% в возрасте 25 лет и старше. Зависимость от порно более распространена среди мужчин, и 11% из них сообщили о наличии этой проблемы.
Исследование было проведено учеными из медицинского колледжа Чэнду в Китае, в котором приняли участие 16 здоровых студентов колледжа и пять студентов колледжа с серьезной зависимостью от интернет-порнографии. Участники завершили тест, посмотрели 10-минутное порнографическое видео, а затем повторили тест, в то время как ученые наблюдали за их мозговой активностью. Каждая группа прошла 18 этапов теста, каждый из которых длился две секунды.
Результаты выявили явные различия между двумя группами, констатирует Daily Mail. Низкочастотные пользователи продемонстрировали более сильную связь в областях мозга, отвечающих за обработку речи, координацию движений и сенсорную информацию.
В то время как высокочастотные пользователи продемонстрировали повышенную связь в областях, связанных с исполнительными функциями, которые обычно связаны с зависимостью и эмоциональной регуляцией. Это говорит о том, что частое употребление порнографии может вызывать нервные и поведенческие эффекты, сходные с другими видами зависимости, подчеркивает Daily Mail.
Тем не менее, исследовательская команда отметила, что в группе с низкой частотой употребления порнографии также наблюдалась более низкая точность и повышенная реакция при прохождении теста.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что даже если люди просматривают порно нерегулярно, они все равно будут испытывать когнитивные эффекты.
В ходе исследования также изучались эмоциональные реакции во время просмотра. Участники, которые реже смотрели порнографию, демонстрировали более широкий спектр эмоций, таких как удивление, страх и отвращение, в то время как у постоянных зрителей выражение лица было более приглушенным или нейтральным. Это подтверждает идею о том, что повторное просмотр откровенного контента может со временем притупить эмоциональную чувствительность.
В дополнение к когнитивным эффектам, группа с высокой частотой употребления порноконтента набрала значительно более высокие баллы по опросникам о тревоге и депрессии.
Хотя в исследовании не установлено, вызывает ли употребление порнографии эти симптомы или они вызваны другими факторами, результаты согласуются с более ранними исследованиями, связывающими чрезмерное потребление порнографии с усилением эмоционального стресса.
«Влияние зависимости от интернет-порнографии на функциональные связи мозга в префронтальной доле имеет характеристики, сходные с характеристиками наркотической зависимости, — заключили исследователи. — Более того, люди, которые часто потребляют порнографию в Интернете, сообщают, что они испытывают более сильное сексуальное возбуждение и повышенное удовольствие во время просмотра, что впоследствии негативно сказывается на их когнитивных способностях и эмоциях».
В другом исследовании, опубликованном в мае 2024 года, тысячи взрослых по всему миру были опрошены на предмет «проблемного использования порнографии», пишет Daily Mail. Это было определено как-то, что просмотр достаточного количества порнографии вредит отношениям и работе, и было установлено, что три процента людей жаловались на употребление порнографии, но менее одного процента обратились за лечением.
Доктор Беата Бете, ведущий автор исследования и психолог из Университета Монреаля, отмечает: «Наше исследование показывает, что проблемное использование порнографии может быть более распространенным явлением, чем многие могут подумать, и затрагивает широкий круг людей. Это подчеркивает, что, хотя многие испытывают трудности, немногие обращаются за помощью. Это важно, потому что это говорит о том, что необходимо проделать большую работу, чтобы понять и поддержать тех, кого это затрагивает».