Практикуемую за закрытыми дверями запретную привычку шокирующе связали с деменцией

В ходе исследования студенты колледжа просмотрели 10-минутный порнографический видеоролик в Интернете. До и после просмотра они прошли тест, который измеряет концентрацию и контроль внимания, требуя, чтобы они назвали цвет чернил, обозначающих слово, даже если это слово написано другим цветом, а также три психологических опросника. Исследователи заметили, что после просмотра порнографии у участников значительно замедлилась реакция и они допустили больше ошибок в тесте по сравнению с тем, что было у них до просмотра.