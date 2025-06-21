Россияне держат в криптоактивах более двух триллионов рублей

«По нашим оценкам, к концу первого полугодия 2025 года средства россиян в криптоактивах превысили 2 трлн рублей», — отметил он.
По словам гендиректора, в настоящее время наблюдается значительный рост интереса со стороны инвестиционных и управляющих компаний, а также институциональных инвесторов к вложениям в добычу биткойна.
Напомним, что с 1 января 2025 года в России вступило в силу постановление правительства, согласно которому майнинг криптовалют был запрещён в десяти регионах и ограничен в трёх других. Запрет ввели в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также в Донбассе и Новороссии.