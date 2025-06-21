Россияне держат в криптоактивах более двух триллионов рублей

Напомним, что с 1 января 2025 года в России вступило в силу постановление правительства, согласно которому майнинг криптовалют был запрещён в десяти регионах и ограничен в трёх других. Запрет ввели в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также в Донбассе и Новороссии.