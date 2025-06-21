Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне держат в криптоактивах более двух триллионов рублей

К концу первого полугодия 2025 года объём средств россиян, инвестированных в криптоактивы, превысил два триллиона рублей. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ-2025 рассказал генеральный директор оператора майнинговых дата-центров GIS Mining Василий Гиря.

«По нашим оценкам, к концу первого полугодия 2025 года средства россиян в криптоактивах превысили 2 трлн рублей», — отметил он.

По словам гендиректора, в настоящее время наблюдается значительный рост интереса со стороны инвестиционных и управляющих компаний, а также институциональных инвесторов к вложениям в добычу биткойна.

Напомним, что с 1 января 2025 года в России вступило в силу постановление правительства, согласно которому майнинг криптовалют был запрещён в десяти регионах и ограничен в трёх других. Запрет ввели в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также в Донбассе и Новороссии.