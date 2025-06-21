Грудь-проклятие: Как пышные формы лишили Анну Семенович олимпийского золота, но подарили славу

У Семенович было четыре партнёра: Денис Самохин, Максим Качанов, Владимир Фёдоров и Роман Костомаров. Дуэт Семенович/Костомаров под руководством именитого тренера Натальи Линичук считался очень перспективным. Они проигрывали конкуренцию только танцевальной паре Ирины Лобачёвой и Ильи Авербуха. В 2000 году Анна и Роман стали серебряными призёрами чемпионата России. Но затем они провалились на чемпионатах мира и Европы, в связи с чем Костомаров сразу решил вернуться к Татьяне Навке. Как оказалось, для Костомарова это был удачный ход. Навка простила ему уход к Семенович, и вместе они взяли множество наград, включая олимпийское золото. А вот Анна так и не смогла завоевать больше никаких медалей. Хоть она и начала кататься с другим партнёром, ей было суждено уйти из спорта.