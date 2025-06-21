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Сухая теплая погода ожидается сегодня в Беларуси

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая теплая погода ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: БЕЛТА

Сегодня ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный 5−10 м/с, утром с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха днем составит 18−23 градуса выше нуля.