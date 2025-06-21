Сегодня ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный 5−10 м/с, утром с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха днем составит 18−23 градуса выше нуля.
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая теплая погода ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный 5−10 м/с, утром с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха днем составит 18−23 градуса выше нуля.