А ягодка-то не созрела: безопасны ли арбузы, которые продают в июне

— Когда бы вы ни купили арбуз, нужно правильно его есть, — делится своими рекомендациями терапевт, врач частной клиники Татьяна Федотова. — Помните, что нужно хорошо помыть сам плод, можно даже с содой. Разрезанный арбуз лучше хранить в холодильнике, и очень ограниченное время. На жаре он быстро забродит и станет потенциально опасным, вредным для здоровья продуктом. И тогда не надо грешить на пестициды — если съесть испорченный продукт, будет обычное пищевое отравление.