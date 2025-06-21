Омский «Авангард» останется без двукратного чемпиона Чехии

Заявляется, что Мартин Гернат отказался от переезда в Омск.
«Защитник первоначально дал добро на подписание контракта с “Авангардом”, но затем агент словака проинформировал омский клуб, что переход не состоится», — говорится в сообщении.
Добавим, 32-летний защитник провел два сезона в «Локомотиве». В минувшем сезоне в 63 матчах регулярного чемпионата Гернат набрал 31 (5+26) балл при показателе полезности «+17». В 21 игре плей-офф взял еще 5 (2+3) очков с полезностью «+1».
Гернат является двукратным чемпионом Чехии (2019, 2021).