Омский «Авангард» останется без двукратного чемпиона Чехии

Добавим, 32-летний защитник провел два сезона в «Локомотиве». В минувшем сезоне в 63 матчах регулярного чемпионата Гернат набрал 31 (5+26) балл при показателе полезности «+17». В 21 игре плей-офф взял еще 5 (2+3) очков с полезностью «+1».