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Омский «Авангард» останется без двукратного чемпиона Чехии

Телеграм-канал «Хоккейная правда» развеял интригу по поводу перехода в омский «Авангард» словацкого хоккеиста Мартина Герната, выигравшего в минувшем сезоне Кубок Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».

Источник: БЕЛТА

Заявляется, что Мартин Гернат отказался от переезда в Омск.

«Защитник первоначально дал добро на подписание контракта с “Авангардом”, но затем агент словака проинформировал омский клуб, что переход не состоится», — говорится в сообщении.

Добавим, 32-летний защитник провел два сезона в «Локомотиве». В минувшем сезоне в 63 матчах регулярного чемпионата Гернат набрал 31 (5+26) балл при показателе полезности «+17». В 21 игре плей-офф взял еще 5 (2+3) очков с полезностью «+1».

Гернат является двукратным чемпионом Чехии (2019, 2021).