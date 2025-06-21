Мир, труд, йога: в Самаре 21 июня отметят Международный день йоги

21 июня в 16:00 на открытой площадке проекта «Самара в движении» (II очередь набережной, Первомайский спуск) состоится ежегодный Международный День йоги.
Уже в одиннадцатый раз самарцы соберутся вместе, чтобы поучаствовать в глобальной мировой практике осознанности, баланса и внутренней гармонии.
Программа начнётся с общей йога-практики, разработанной Министерством йоги и Аюрведы Индии.
Это не просто упражнения, а символическое единение всех участников планеты в одно и то же время, в одной позе и с одним намерением.
Сопровождать практику будет звучание хэндпана в исполнении Лидии Игольниковой, которая умеет превращать металл в музыку, а музыку — в медитацию.
После динамической части всех ждёт полная релаксация — сеанс йога-нидры от Евгении Шумской под аккомпанемент поющих чаш.
Это состояние, в котором тело отдыхает, а сознание бодрствует — будто вас убаюкали Вселенная и Будда одновременно.
На мероприятии также ожидается участие почетных гостей: Ананд Камависдар, начальник отдела науки и технологий Посольства Индии в Москве, а также представитель администрации городского округа Самара.
Все участники получат небольшие, но приятные подарки от Посольства Индии — коврики для йоги и фирменные футболки Дня йоги, правда, только пока запасы не закончатся.
Так что, кто хочет быть не просто участником, а стильным участником — приходите пораньше.
Участие в мероприятии бесплатное.
Однако, если вы планируете действительно заниматься, а не просто наблюдать за собой в отражении воды, рекомендуется взять с собой коврик, воду, головной убор и, конечно, одежду, в которой удобно не только сидеть, но и складываться в позы.
Подпишись в телеграме на «МК в Самаре». До 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!