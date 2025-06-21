Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй

«Сабантуй — место долгожданной встречи родственников, односельчан и друзей. Добро пожаловать на праздник!» — отметил лидер республики.
Рустам Минниханов пригласил всех желающих присоединиться к народным гуляниям и насладиться атмосферой единства и радости. Он выразил надежду, что Сабантуй подарит каждому приятные впечатления, вдохновит на плодотворный труд и объединит людей.
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