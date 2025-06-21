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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй

Сегодня в столице Татарстана отмечают один из самых любимых и ярких национальных праздников — Сабантуй. Раис республики Рустам Минниханов поздравил жителей с этим событием, опубликовав праздничное обращение в своем Телеграм-канале.

Источник: ИА Татар-информ

«Сабантуй — место долгожданной встречи родственников, односельчан и друзей. Добро пожаловать на праздник!» — отметил лидер республики.

Рустам Минниханов пригласил всех желающих присоединиться к народным гуляниям и насладиться атмосферой единства и радости. Он выразил надежду, что Сабантуй подарит каждому приятные впечатления, вдохновит на плодотворный труд и объединит людей.

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