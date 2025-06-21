Ливень затопил международный аэропорт Атырау

«Сильный ливень в Атырау, вновь обнажил проблемы инфраструктуры: в здании международного аэропорта начал обрушаться потолочные панели. Вода свободно течет внутрь помещения, на полу расставлены ведра для сбора капающей с потолка влаги», — говорится в сообщении.
По данным, инцидент вызвал недоумение и обеспокоенность среди пассажиров. Отмечается, что на видеозаписях с места происшествия видно, как вода проникает через потолочные панели.
«На момент публикации администрация аэропорта официальных комментариев не предоставила», — дополняется в сообщении.