Ограничения на посещение лесов введены в 36 районах Беларуси

Так, пожароопасная обстановка остается напряженной в Брестской области, территория которой полностью окрашена на карте лесного ведомства желтым цветом. Это значит, что там сейчас действует третий класс пожарной опасности и введены ограничения на посещение лесов.
В Гомельской области «желтых» районов девять, среди них Брагинский, Ельский, Житковичский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Петриковский и Хойникский. В остальных регионах области ограничений нет.
В Гродненской области под запретами восемь районов — Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Зельвенский, Мостовский, Свислочский, Слонимский и Щучинский. Леса в остальных районах Гродненщины можно посещать свободно.
В Минской области только в трех районах — Воложинском, Мядельском и Солигорском — действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности, остальные окрашены на карте зеленым цветом.
Что касается Витебской и Могилевской областей, то посещение лесов в настоящее время без ограничений.
Когда вводятся ограничения, ходить в лес можно, но запрещено разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Нельзя въезжать в лесные массивы на машинах.
Нарушители рискуют заплатить штраф до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).