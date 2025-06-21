Пилоны ворот дома со львами отреставрируют в Пресненском районе

Как рассказал реставратор Дмитрий Стадник, чьи слова приводятся в сообщении, эти скульптуры ни разу не реставрировались и за 80 лет пришли в аварийное состояние. Они полые, металлический каркас подвергся коррозии, из-за чего начал расширяться, а бетонная поверхность стала разрушаться и покрылась трещинами. Специалисты расчистят скульптуры, промоют их от загрязнений, укрепят поверхности и внутренний каркас, восполнят все мелкие утраты, а также сделают слепки для восстановления поврежденной скульптуры. Сейчас она бережно снята с пилона, а все элементы промаркированы. В мастерских скульптуру обследуют и после этого примут решение о методике реставрации.