Пилоны ворот дома со львами отреставрируют в Пресненском районе

«Трехэтажный дом с подвалом, построенный в 1945 году по проекту архитекторов Михаила Дзисько и Николая Гайгарова, обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. С соседними постройками здание соединено расположенными с обеих сторон массивными пилонами, на вершинах которых находятся скульптуры львов. Боковые части оформлены полуколоннами дорического ордера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью специальной техники реставраторы уже демонтировали одну поврежденную скульптуру и перевезли ее в мастерские в рамках запланированных первоочередных противоаварийных работ.
«При проведении реставрационных работ в Москве особое внимание уделяется деталям декора, скульптурам, которые являются неотъемлемой частью столичных памятников архитектуры. Так, ранее отреставрированы скульптуры, украшающие жилые дома 30 и 37 на Ленинском проспекте. В 2024 году завершена реставрация скульптурного ряда “Социалистический труд и знание” на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки и скульптурной композиции “Наука и труд” на крыше Дома геологов на Смоленской набережной. По поручению Мэра Москвы специалисты приступают к работам над скульптурами, украшающими пилоны жилого дома Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в Ермолаевском пер. Четыре скульптуры львов, выполненные из бетона, из-за воздействия внешних факторов, перепадов температур и осадков действительно требуют проведения серьезных работ. Одна из скульптур уже бережно перемещена в реставрационные мастерские», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
По словам руководителя Мосгорнаследия, планируется, что работы по реставрации пилонов полностью завершат в конце 2026 года. Жители столицы смогут увидеть приведенные в порядок скульптуры львов на своем историческом месте.
Как рассказал реставратор Дмитрий Стадник, чьи слова приводятся в сообщении, эти скульптуры ни разу не реставрировались и за 80 лет пришли в аварийное состояние. Они полые, металлический каркас подвергся коррозии, из-за чего начал расширяться, а бетонная поверхность стала разрушаться и покрылась трещинами. Специалисты расчистят скульптуры, промоют их от загрязнений, укрепят поверхности и внутренний каркас, восполнят все мелкие утраты, а также сделают слепки для восстановления поврежденной скульптуры. Сейчас она бережно снята с пилона, а все элементы промаркированы. В мастерских скульптуру обследуют и после этого примут решение о методике реставрации.
Все работы проведут под контролем департамента культурного наследия Москвы.