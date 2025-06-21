Роскачество раскрыло новую схему мошенничества

Как сообщили в Роскачестве, преступники переводят полученные средства на покупку товаров в магазине. Данные жертв могут попадать к злоумышленникам как через утечки в магазинах или микрофинансовых организациях, так и иными способами. Кроме того, после получения микрозайма мошенники часто продают персональные данные жертвы другим компаниям, что приводит к большому количеству спам-звонков и сообщений с предложениями новых кредитов.