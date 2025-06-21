Роскачество раскрыло новую схему мошенничества

Мошенники представляются курьерами и просят назвать код.
Роскачество сообщило о выявлении новой мошеннической схемы, связанной с оформлением микрозаймов на граждан России. Злоумышленники представляются курьерами в ходе мобильного звонка. Об этом сообщили в организации.
«Под видом курьеров маркетплейсов мошенники звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки», — рассказали ТАССу в организации. Там добавили, что потенциальная жертва получает код, который выглядит как сообщение от официального магазина, однако на самом деле он используется для оформления микрозайма на имя получателя. Сообщив код мошенникам, человек невольно подтверждает получение кредита.
Как сообщили в Роскачестве, преступники переводят полученные средства на покупку товаров в магазине. Данные жертв могут попадать к злоумышленникам как через утечки в магазинах или микрофинансовых организациях, так и иными способами. Кроме того, после получения микрозайма мошенники часто продают персональные данные жертвы другим компаниям, что приводит к большому количеству спам-звонков и сообщений с предложениями новых кредитов.
Ранее МВД России сообщало о росте числа мошеннических схем, включая фальшивые интернет-лотереи, в которых злоумышленники также похищают персональные данные граждан для дальнейших преступлений. Ведомство рекомендовало россиянам быть осторожнее при общении с незнакомцами по телефону и не сообщать свои данные, чтобы снизить риск стать жертвой подобных афер.