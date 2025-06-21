Видео с поющими на русском иностранцами стали вирусными в TikTok

В социальной сети TikTok набирает популярность новый тренд «Я не русский, но…», в рамках которого иностранцы исполняют русские хиты.
Так, на платформе появились видеоролики, на которых зарубежные блогеры исполняют на русском языке песни «Когда твоя девушка больна» группы «Кино», «Детство» в исполнении дуэта Rauf & Faik и ряд других композиций.
Отметим, что соответствующие видеоролики собирают миллионы просмотров в соцсети.
Напомним, ранее врач-терапевт Алексей Хухрев оценил популярный в TikTok тренд лежания на животе для борьбы с болями в спине и шее.