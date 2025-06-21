Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видео с поющими на русском иностранцами стали вирусными в TikTok

В Сети набирает популярность новый тренд «Я не русский, но…».

Источник: Аргументы и факты

В социальной сети TikTok набирает популярность новый тренд «Я не русский, но…», в рамках которого иностранцы исполняют русские хиты.

Так, на платформе появились видеоролики, на которых зарубежные блогеры исполняют на русском языке песни «Когда твоя девушка больна» группы «Кино», «Детство» в исполнении дуэта Rauf & Faik и ряд других композиций.

Отметим, что соответствующие видеоролики собирают миллионы просмотров в соцсети.

Напомним, ранее врач-терапевт Алексей Хухрев оценил популярный в TikTok тренд лежания на животе для борьбы с болями в спине и шее.