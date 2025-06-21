Французские врачи нашли пациентку с ранее неизвестной группой крови

Исследователи из Французского института крови впервые зафиксировали крайне редкий, ранее не описанный вариант группы крови — 48-й по счету. Женщина стала первым известным носителем этой разновидности. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Официально зарегистрированная группа крови получила название «gwada negative» — в честь Гваделупы, откуда родом единственная известная обладательница этого фенотипа. Из-за своей исключительной редкости она требует индивидуального подхода: несовместимое переливание может спровоцировать тяжелые осложнения, включая риск летального исхода.
Редкими считаются группы крови, встречающиеся менее чем у 0,4 процента населения. Во Франции таких людей насчитывается порядка 700 тысяч, и их своевременное выявление имеет ключевое значение для оказания экстренной медицинской помощи.
— Эта пациентка — единственная в мире на сегодняшний день, — заявил биолог Тьерри Пейрард в разговоре с телеканалом.
Японские ученые установили, что люди, которые родились со второй группой крови, более склонны к богатству и успеху в жизни. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, что можно узнать о человеке по группе крови.