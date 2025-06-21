В Америке найдена загадочная резьба со связанным с распятием Иисуса библейским посланием

Это, подчеркивает Daily Mail, находка в центре Канады вызвала поначалу большое удивление, но позже исследователи обнаружили, что шведские рабочие были наняты компанией Гудзонова залива в 1800-х годах для работы на отдаленных торговых постах, и предположили, что один из этих шведов, возможно, и выполнил эту резьбу. Поскольку на этом месте не было найдено никаких других предметов, Примроуз полагает, что это, возможно, было простое место молитвы на открытом воздухе.