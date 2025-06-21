В Америке найдена загадочная резьба со связанным с распятием Иисуса библейским посланием

Загадочная резьба с библейским посланием, связанным с распятием Иисуса, найдена в Северной Америке. Археологи разгадали шифр из 255 загадочных символов, высеченных на скале в Канаде более 200 лет назад.
Надпись была обнаружена в 2018 году после того, как упавшее дерево обнажило надпись квадратной формы недалеко от канадского города Вава, расположенного примерно в 155 милях от ближайшего пограничного пункта США в Мичигане, пишет Daily Mail.
Райан Примроуз, археолог из Центра археологического образования Онтарио, теперь обнаружил, что символы образуют молитву «Отче наш» — хорошо известную христианскую молитву, написанную на шведском языке. Ученый определил, что это скандинавские руны, часть старого алфавита, который когда-то использовался в Швеции и других частях Скандинавии.
Это, подчеркивает Daily Mail, находка в центре Канады вызвала поначалу большое удивление, но позже исследователи обнаружили, что шведские рабочие были наняты компанией Гудзонова залива в 1800-х годах для работы на отдаленных торговых постах, и предположили, что один из этих шведов, возможно, и выполнил эту резьбу. Поскольку на этом месте не было найдено никаких других предметов, Примроуз полагает, что это, возможно, было простое место молитвы на открытом воздухе.
В 1800-х годах британское предприятие по торговле мехом HBC быстро расширяло свою деятельность по всей Северной Америке, от северо-запада Тихого океана до канадской Арктики. Чтобы обеспечить работой эти торговые точки, HBC часто нанимала работников из европейских стран, включая Швецию, Норвегию и Данию. Скандинавские рабочие в основном работали на торговых постах во внутренних районах Канады или на северо-западе Тихого океана.
Вызвавшие интерес ученых надписи были нанесены внутри квадрата, также высеченного в скале, размером три на четыре фута. Также туда было включено изображение лодки, вокруг которой расположились 16 человек, что, возможно, отражало тех шведов, которые путешествовали по Канаде сотни лет назад, пишет Daily Mail.
Примроуз считает, что плита, по-видимому, была намеренно закопана. «Там были руины, покрытые слоем почвы толщиной около шести дюймов», — сказал он Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC). Изношенность камня позволяет предположить, что его возраст может достигать 1600-х годов, но у экспертов есть свидетельства того, что шведоязычные люди жили в этом регионе около 200 лет назад.
Хенрик Уильямс, почетный профессор Университета Уппсалы в Швеции, который помог разгадать тайну, рассказал CBC: «Любая руническая надпись — редкость. Кто-то приложил столько усилий к созданию этого текста, и вы удивляетесь, почему. Загадочность не уменьшается только из-за его возраста».
Примроуз отмечает, что не хотел обнародовать информацию, пока не будет полностью уверен в переводе символов. «Это, безусловно, одна из наименее ожидаемых находок, с которыми я столкнулся за свою карьеру», — сказал он.
Молитва Господня встречается в двух местах Нового Завета, напоминает Daily Mail. Первый случай содержится в евангелии от Матфея 6:9−13 во время Нагорной проповеди, а второй — в Евангелии от Луки 11:2−4, когда ученик спрашивает Иисуса, как молиться. Эта молитва представляет собой краткое, убедительное изложение христианских верований и выражает ключевые темы: почитание имени Божьего, просьба о том, чтобы воля Божья была исполнена, просьба о хлебе насущном, прощение и возможность быть прощенным, а также избегание искушений.
Молитва, выгравированная на камне в Канаде, была переведена на шведский язык, в котором отражено скандинавское языковое наследие. В то время как Библия была переведена на шведский язык в 1541 году, ученые решили перевести молитву Господню руническими буквами, чтобы отдать дань своему скандинавскому прошлому или установить связь с ним, указывает Daily Mail.