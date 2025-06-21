«Ласточки» заменят на обычные электрички в Самарской области 21 и 22 июня

21 и 22 июня «Ласточки» из-за производственной необходимости заменят на ЭД4М с шестью вагонами. Это коснется нескольких направлений.
Суббота, 21 июня:
— № 7141 Самара (отправление в 7:30) — Сызрань-1 (прибытие в 9:11);
— № 7142 Сызрань-1 (отправление в 9:25) — Самара (прибытие в 11:07);
— № 7145 Самара (отправление в 18:30) — Сызрань (прибытие в 20:10).
Воскресенье, 22 июня:
— № 7124/7123 — Новокуйбышевская (отправление в 17:44) — Тольятти (прибытие в 20:07);
— № 7130/7129 — Тольятти (отправление в 20:56) — Новокуйбышевская (прибытие в 23:17);
— № 7142 — Сызрань-1 (отправление в 09:25) — Самара (прибытие 11:07).
Подпишись в телеграме на «МК в Самаре». До 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!