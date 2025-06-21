На сделанной марсоходом фотографии на Красной планете обнаружен загадочный «гриб»

Ученые потратили десятилетия, исследуя поверхность Марса в поисках каких-либо признаков жизни. Теперь фотография, сделанная марсоходом НАСА Curiosity, вызвала предположение, что охота, возможно, наконец-то завершена. На снимке, сделанном с поверхности Марса, видно, как на Красной планете растет «гриб». Странное открытие заставило некоторых охотников за инопланетянами заявить: «Жизнь… найдена!».
Вызвавшая фурор фотография была сделана марсоходом Curiosity 19 сентября 2013 года, но лишь недавно была обнаружена в архивах охотником за НЛО Скоттом Уорингом, пишет Daily Mail.
Скотт Уоринг говорит: «У этого объекта изогнутая нижняя часть ствола, такая же, как у объектов на Земле. Я не уверен, как и почему НАСА могло упустить из виду такую вещь… поскольку миссия НАСА заключается в поиске жизни на других планетах и спутниках».
Однако ученые утверждают, что есть гораздо более простое объяснение.
Марсоход NASA Curiosity был запущен к Марсу в 2011 году с целью выяснить, есть ли на планете подходящие условия для поддержания микроскопической жизни. Чтобы облегчить этот поиск, марсоход оснащен несколькими камерами, буром для сбора образцов горных пород и набором инструментов для анализа химического состава образцов. Однако, несмотря на десятилетие поисков, Curiosity так и не нашел никаких свидетельств того, что Марс является или когда-либо был домом для какой-либо формы инопланетной жизни.
Но это не остановило бурных спекуляций, последовавших за многими открытиями марсохода, подчеркивает Daily Mail.
После того, как он обнаружил это архивное изображение, Скотт Уоринг заявил, что скалистая структура представляет собой гриб, который «явно вырос из марсианской грязи». Он добавляет: «НАСА следовало бы потыкать в него, ударить, перевернуть, вскрыть своими инструментами на марсоходе Curiosity или, по крайней мере, использовать лазер стоимостью в миллион долларов, которым они выжигают камни и грязь».
И Уоринг не единственный, кто считает так. Комментаторы в социальных сетях поспешили поддержать его заявления. Один из них написал: «По-моему, это похоже на гриб!» НАСА знает о МАРСЕ гораздо больше, чем показывает".
А другой пользователь смело заявил: «Чего люди не понимают, так это того, что если жизнь обнаружена только на одной планете Солнечной системы, то математически это означает, что жизнь есть повсюду во Вселенной».
Однако ученых не убеждают эти предполагаемые доказательства. Доктор Гарет Дорриан, планетарный физик из Бирмингемского университета, рассказал MailOnline, что это просто «плоский камень примерно дискообразной формы, расположенный на вершине камня поменьше внизу».
«Я бы предположил, что изначально они находились не в таком положении, а как две скалы, лежащие в пустыне, одна чуть ниже поверхности, а другая на поверхности над ней, — объяснил ученый. — Со временем ветер мог бы постепенно сдуть песок и пыль, и верхние слои постепенно осели бы на нижние».
Доктор Дорриан отмечает, что подобные ветровые процессы на Земле часто приводят к появлению замечательных и странных образований.
С другой стороны, эти «грибы» могут быть геологическими структурами, называемыми конкрециями, которые образовались миллиарды лет назад, когда на Марсе была жидкая вода. Когда вода проходит через осадочные породы, она растворяет минералы и перестраивает их в более компактную форму, образуя твердые блоки. Поскольку минералы тверже окружающих пород, они часто остаются на поверхности. Эти сооружения часто принимают грибовидную форму, когда ветер сдувает более мягкую породу, оставляя тонкий «ствол».
Одна из причин, по которой марсоход Curiosity не остановился, чтобы провести дополнительные измерения, как предполагает Скотт Уоринг, заключается в том, что они часто встречаются на поверхности Марса. Кроме того, доктор Дорриан отмечает, что даже если бы на Марсе существовала жизнь, шансы на то, что на поверхности Марса будет обнаружен живой организм, крайне малы.
Атмосферное давление на поверхности Марса примерно соответствует давлению, наблюдаемому на высоте 20 миль над поверхностью Земли, что означает, что атмосфера очень тонкая. Это позволяет постоянному потоку ультрафиолетового излучения и частиц в виде космических лучей бомбардировать поверхность.
Доктор Дорриан говорит: «Хорошо известно, что это вредное сочетание радиации повреждает сложные молекулы, такие как ДНК, и быстро стерилизует поверхность, на которой был сделан этот снимок».
При этом Дорриан отмечает, что температура над поверхностью сделала бы невозможным выживание любого организма. Температура колеблется от комфортных 20 днем до −100°C ночью, что значительно ниже точки замерзания воды и намного холоднее, чем где-либо на Земле. «Ни одна из известных форм жизни, включая грибы, не может одновременно переносить такие экстремальные температуры, уровни радиации и низкое атмосферное давление, — настаивает доктор Дорриан. — “Если жизнь действительно существует на Марсе, то, скорее всего, она находится под землей, например, в подземных запасах воды, где она была бы защищена от суровых условий на поверхности”.
Это означает, что на этой фотографии почти наверняка изображено обычное природное горное образование, а не жизнь, существующая в невероятно суровых условиях.