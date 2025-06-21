На сделанной марсоходом фотографии на Красной планете обнаружен загадочный «гриб»

С другой стороны, эти «грибы» могут быть геологическими структурами, называемыми конкрециями, которые образовались миллиарды лет назад, когда на Марсе была жидкая вода. Когда вода проходит через осадочные породы, она растворяет минералы и перестраивает их в более компактную форму, образуя твердые блоки. Поскольку минералы тверже окружающих пород, они часто остаются на поверхности. Эти сооружения часто принимают грибовидную форму, когда ветер сдувает более мягкую породу, оставляя тонкий «ствол».