В омской колонии состоялось рекордное количество свадеб за день

«Это беспрецедентное событие для нашего учреждения — никогда ранее у нас не регистрировалось сразу столько пар. Подобные мероприятия мы проводим регулярно, но такой масштаб — впервые за всю историю ЛИУ», — отметил руководитель отдела по воспитательной работе с осужденными Борис Ниязов.