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В омской колонии состоялось рекордное количество свадеб за день

Шесть пар зарегистрировали брак в стенах лечебно-исправительного учреждения.

Источник: Комсомольская правда

Необычные церемонии прошли в омском ЛИУ-2: в один день здесь поженились шесть пар влюбленных. Для проведения торжественной регистрации в тюрьму прибыл сотрудник Советского отдела ЗАГСа. Новость сообщила 21 июня пресс-служба УФСИН России по Омской области.

«Это беспрецедентное событие для нашего учреждения — никогда ранее у нас не регистрировалось сразу столько пар. Подобные мероприятия мы проводим регулярно, но такой масштаб — впервые за всю историю ЛИУ», — отметил руководитель отдела по воспитательной работе с осужденными Борис Ниязов.

После традиционного обмена кольцами новобрачные получили на руки свидетельства о заключении брака. Как отметили сотрудники УФСИН, подобные церемонии играют важную роль в исправительном процессе осужденных.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Ранее «КП Омск» сообщила, что омский ЗАГС назвал самые редкие имена младенцев в 2025 году.