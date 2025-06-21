В омской колонии состоялось рекордное количество свадеб за день

Необычные церемонии прошли в омском ЛИУ-2: в один день здесь поженились шесть пар влюбленных. Для проведения торжественной регистрации в тюрьму прибыл сотрудник Советского отдела ЗАГСа. Новость сообщила 21 июня пресс-служба УФСИН России по Омской области.
«Это беспрецедентное событие для нашего учреждения — никогда ранее у нас не регистрировалось сразу столько пар. Подобные мероприятия мы проводим регулярно, но такой масштаб — впервые за всю историю ЛИУ», — отметил руководитель отдела по воспитательной работе с осужденными Борис Ниязов.
После традиционного обмена кольцами новобрачные получили на руки свидетельства о заключении брака. Как отметили сотрудники УФСИН, подобные церемонии играют важную роль в исправительном процессе осужденных.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
Ранее «КП Омск» сообщила, что омский ЗАГС назвал самые редкие имена младенцев в 2025 году.