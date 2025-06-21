В Нижнем Новгороде будут мониторить воздух, чтобы найти источник вони

«Был на станции аэрации. Прошёл все технологические карты. Сильно пахнет? Не сильно. Я не верю, что этот запах может распространиться на всю территорию Нижнего Новгорода, — говорит Владимир Тужилин. — Но, идёт реконструкция станции аэрации. Ни с кого ответственности не снимаю. Обязательно разберёмся, что же стало источником запаха и примем меры, чтобы подобных ситуаций у нас не повторялось».