Начался последний день ПМЭФ-2025: онлайн-трансляция

В последний день ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий и «День будущего».
Сегодня последний день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Согласно программе, пройдут различные спортивные мероприятия — от турнира по гольфу до фестиваля «Паруса Кронштадта», — деловые сессии, различные креативные форумы и выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Вчера главным событиям форума стало пленарное заседание президента РФ Владимира Путина. Модератором выступил журналист из ОАЭ. Что интересного ждет участников последнего дня ПМЭФ-2025 — в онлайн-трансляции URA.RU.