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Начался последний день ПМЭФ-2025: онлайн-трансляция

Сегодня последний день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Согласно программе, пройдут различные спортивные мероприятия — от турнира по гольфу до фестиваля «Паруса Кронштадта», — деловые сессии, различные креативные форумы и выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В последний день ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий и «День будущего».

Сегодня последний день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Согласно программе, пройдут различные спортивные мероприятия — от турнира по гольфу до фестиваля «Паруса Кронштадта», — деловые сессии, различные креативные форумы и выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вчера главным событиям форума стало пленарное заседание президента РФ Владимира Путина. Модератором выступил журналист из ОАЭ. Что интересного ждет участников последнего дня ПМЭФ-2025 — в онлайн-трансляции URA.RU.