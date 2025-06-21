Начался последний день ПМЭФ-2025: онлайн-трансляция

Сегодня последний день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Согласно программе, пройдут различные спортивные мероприятия — от турнира по гольфу до фестиваля «Паруса Кронштадта», — деловые сессии, различные креативные форумы и выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.