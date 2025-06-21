В Аксайском районе введен карантин из-за амброзии. Об этом сообщает Россельхознадзор.
В Аксайском районе Ростовской области из-за распространения полыннолистной амброзии введен карантин на площади более 90 гектаров.
Очаг заражения в Ленинском сельском поселении окружен санитарной и буферной зонами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение сорняка. В связи с карантином введены ограничения на выращивание семенных растений, использование зараженных зерновых отходов в качестве корма (без обработки) и выпас скота после середины августа.
Сроки действия карантина пока не определены.